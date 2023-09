Baldur’s Gate 3: la Patch 3 permetterà di cambiare l’aspetto del personaggio

La Patch 3 per Baldur’s Gate 3 sarà disponibile a breve dopo un rinvio e promette di essere un “grande aggiornamento“, aggiungendo miglioramenti alle prestazioni per l’Atto 3. In un nuovo tweet, lo sviluppatore Larian Studios ha anche confermato che aggiungerà il Magic Mirror per cambiare l’aspetto, la voce e i pronomi del tuo personaggio. Di seguito il contenuto del tweet:

Con la Patch 3 arriva il Magic Mirror, che si trova nel tuo accampamento e ti permette di cambiare l’aspetto del tuo Tav ogni volta che vuoi!

Swen Vincke, il director di Baldur’s Gate 3, ha rivelato di recente che, sebbene sia certamente una sfida trovare idee per i DLC per il gioco, lo studio non esclude completamente la possibilità. Qualche settimana fa è stata anche pubblicata la versione per PS5 e non è mancata di certo la nostra recensione a cui abbiamo dato un 9,5 considerandolo un “Must Have!” Di seguito una panoramica tramite Steam:

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è disponibile per PS5 e PC: dai un’occhiata alla nostra recensione del primo qui. Arriverà anche su Xbox Series X/S entro la fine dell’anno, tra settembre e novembre.

With Patch 3 comes the Magic Mirror, which lives in your camp and allows you to change your Tav’s appearance whenever you’d like!

💄 Change appearance, voice, pronouns

🧝‍♀️ Race & body type can’t be changed

🪞 Can’t alter Origins — they’re all *very* particular about their hair pic.twitter.com/LJ6y9CZ58F

