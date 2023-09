Rainbow Six Siege: San Paolo accoglierà i giocatori per L’invitational 2024 in Brasile

Ubisoft e BLAST hanno reso noti i dettagli del prestigioso Six Invitational 2024, che si svolgerà a San Paolo, in Brasile, dal 13 al 25 febbraio presso il Ginásio do Ibirapuera, con 3 milioni di dollari di montepremi in palio.

Il Six Invitational è l’apice della stagione di BLAST R6, che conclude 12 mesi di competizione agguerrita con le migliori 20 squadre del mondo che si contendono il trofeo più prestigioso di Rainbow Six Siege, dalla forma dell’iconico martello. Il Six Invitational 2024 si articolerà in tre fasi durante due settimane di azione a San Paolo. Culminando in un attesissimo fine settimana davanti a un pubblico dal vivo a Ginásio do Ibirapuera, le migliori squadre daranno il massimo per essere incoronate campioni del mondo di quest’anno.

DATE & LOCATION :

⦁ Gruppi: 13-17 febbraio – non aperti al pubblico

⦁ Playoff – Parte 1: 19-21 febbraio – non aperti al pubblico

⦁ Playoff – Parte 2: 23-25 febbraio – aperti al pubblico presso il Ginásio do Ibirapuera

Il Six Invitational 2024 si svolgerà in America Latina per la prima volta nella storia di Rainbow Six Esports. Il Brasile è noto per avere alcuni dei fan e-sport più appassionati e vivaci, soprattutto di Rainbow Six Siege, e si prevede che l’evento registrerà il tutto esaurito.