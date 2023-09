Call of Duty: la Stagione 6, The Haunting, in arrivo su Modern Warfare II e Warzone

The Haunting, la Stagione 6 è in arrivo su Call of Duty Modern Warfare II e Warzone il 27 settembre alle 18.00, e con essa l’antieroe Spawn, che ha il compito di eliminare gli operatori del Rituale Oscuro in Al Mazrah e Vondel. Inoltre, quattro nuove mappe multigiocatore al lancio, tre nuove armi funzionali, il ritorno di The Haunting e molto altro ancora.

The Haunting torna in Call of Duty: La Bocca dell’Inferno si è aperta, facendo fuoriuscire creature ultraterrene dal mondo sotterraneo, e un terrore strisciante sta lentamente inghiottendo tutte le anime mentre infetta l’intera Al Mazrah, raggiungendo i canali insanguinati di Vondel e oltre.

La Stagione 06 amplia la rotazione delle mappe multigiocatore con quattro mappe: La Casa (Core), Koro Village (Core), King (Gunfight) e Fight (Gunfight), un mix di ambienti nuovi e classici adatto ai gusti di tutti i giocatori, sia i più tattici che i vero e propri pistoleri.

Potete trovare maggiori informazioni sul blog del sito ufficiale (in inglese), qui sotto il tweet che mostra la roadmap di Call of Duty, tra cui l’uscita di Modern Warfare III il 10 novembre. Il nuovo capitolo della serie FPS sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.