Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro: nuovi dettagli su storia e personaggi

SQUARE ENIX ha rivelato nuovi dettagli sulla storia e sui personaggi chiave di DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro. Inoltre, i fan della storia strettamente collegata a DRAGON QUEST IV: The Chapters of the Chosen vedranno il ritorno di diversi luoghi iconici nel corso dell’avventura di Psaro per diventare il Signore della razza dei mostri. DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro verrà lanciato in tutto il mondo il 1° dicembre 2023, in esclusiva su Nintendo Switch.

Offrendo ai fan una rappresentazione alternativa degli eventi di The Chapters of the Chosen, Il Principe Oscuro esplora la storia non raccontata dal punto di vista dello stesso Psaro, l’enigmatico principe dei mostri, che giura vendetta contro lo spietato e crudele Signore dei Mostri, Randolfo il Tiranno.

La madre di Psaro, Miriam, è un’umana e suo padre è il Signore dei Mostri, Randolfo il Tiranno, il che rende Psaro il principe semi-umano di Nadiria, il mondo dei mostri. Purtroppo Miriam è gravemente malata e Psaro si avventura a Nadiria per chiedere al padre di curare la sua malattia. Randolfo respinge le sue richieste e maledice Psaro affinché non possa mai fare del male direttamente a una creatura di sangue mostruoso. Psaro decide allora di vendicarsi nei confronti del padre crudele mirando a governare lui stesso Nadiria.

I personaggi chiave che i giocatori incontreranno nel corso dell’avventura di Psaro in DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro sono i seguenti:

– Randolfo il Tiranno, il sovrano intransigente di tutta Nadiria: l’imponente padre di Psaro, la sua arcinemesi e il Signore della razza dei mostri. Da molti anni governa il caos di Nadiria con il pugno di ferro.

– Delfo il Distruttore, il più feroce generale di Nadiria: figlio maggiore di Randolfo il Tiranno, si dice che sia il combattente più potente di tutta Nadiria. Dotato di una forza ineguagliabile, si ritiene che sia il successore prescelto dal padre per il trono di Nadiria.

– Il Drago Zenith, il Dio Drago Onniveggente: il Dio Drago che veglia onnisciente sugli affari del mondo da Zenithia, un castello tra le nuvole.

– Healie, Un ragazzo alla ricerca di un vecchio amico: un ragazzo ingenuo che viaggia per il mondo alla ricerca di un compagno perduto da tempo. Ma non è sempre stato così…

– Ludo, un giovane sfuggente ed enigmatico: un giovane misterioso con un’inclinazione per la poesia. Ha l’abitudine di apparire in luoghi inaspettati e sembra conoscere Psaro fin troppo bene…

– Percival, capitano dell’esercito devoto al suo re: un capitano dell’esercito molto fedele al suo signore e capace di eseguire anche gli ordini più barbari senza pensarci due volte.

– Generale Chayne, fidato custode della Sala Diabolica : custode della fortezza nota come Sala Diabolica. Questo guerriero incallito cerca di usare il suo immenso potere per impedire a Psaro di realizzare le sue ambizioni.

– Miriam, la madre malata di Psaro : la madre umana di Psaro. Vive nel mondo umano ed è affetta da una misteriosa malattia.

– Gli eroi prescelti di DQIV : in DQIV, gli eroi prescelti si sono impegnati a fermare Psaro e a porre fine alle sue crudeli ambizioni per salvare il mondo. A quanto pare, le loro azioni influenzeranno anche questa storia e, a giudicare dalle loro espressioni cupe, la minaccia che devono affrontare è sicuramente terribile…

I giocatori potranno anche visitare luoghi memorabili di DRAGON QUEST IV. Il ruolo che questi luoghi svolgono nella storia, dovranno scoprirlo i giocatori! Alcune di queste ambientazioni includono:

– Rosehill: la base operativa di Psaro è il tranquillo villaggio di Rosehill, dove mostri e nani convivono in armonia. Sarà anche piccolo, ma Rosehill ospita dei negozi e una chiesa, oltre all’Altare dell’Amalgama e a un recinto dove i mostri possono rilassarsi. È il luogo perfetto per far sbocciare un mostro in erba.

– Sala Diabolica : la roccaforte dei mostri.

– Zenithia: dove il Drago Zenith osserva il mondo.

– Saranno presenti anche diverse altre ambientazioni di DQIV

DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince è disponibile per il pre-order o il pre-acquisto esclusivamente su Nintendo Switch sullo store Square Enix e presso retailer selezionati. I giocatori che effettueranno il pre-order o il pre-acquisto riceveranno l’Head Start Set che include: