Smalland Survive The Wilds: annunciata la data della versione 1.0, su PC, PS5 e Xbox Series X/S

In fase di accesso anticipato da marzo, l’open world survival con la terra dei Piccoli, Smalland Survive The Wilds, ha ora una data d’uscita con la versione 1.0: arriverà il 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per l’occasione Merge Games ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco arriverà con nuovi contenuti, insieme a una roadmap di aggiornamenti futuri. Il terzo importante aggiornamento del gioco arriverà a ottobre per i giocatori Early Access su PC, con l’aggiunta di un nuovo bioma e di nuove creature, mentre altri aggiornamenti sono previsti in vista della versione 1.0 di dicembre e oltre.

Smalland: Survive the Wilds è stato lanciato su Steam ed Epic a marzo di quest’anno, raggiungendo un picco di oltre 52.000 giocatori giornalieri nella settimana di lancio e raccogliendo oltre 1,9 milioni di ore di gioco su Twitch. Ora, per la prima volta, i giocatori su console potranno esplorare il mondo degli Smallfolk, una minuscola razza di persone che lotta per conquistare le imponenti terre lasciate dai giganti.

Ha dichiarato Christina Seelye, CEO di Maximum Entertainment:

“La crescita di Smalland è stata tutt’altro che piccola e il gioco continua ad ampliare le sue caratteristiche e a guadagnare nuovi giocatori, è stato incredibile vedere la risposta della community al gioco e siamo entusiasti di aprire l’enorme mondo di Smalland ai giocatori di tutte le console”.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer che annuncia la data della versione 1.0.