Atomic Heart: teaser del prossimo DLC

Mundfish ha appena fatto uscire, in occasione del Tokyo Game Show, un nuovo breve teaser trailer per il prossimo DLC in arrivo su Atomic Heart. Non ci sono molte informazioni in merito, ma si capisce che c’è qualcosa di quantomeno particolare, e che bisognerà tornare nel limbo. Il filmato mostra infatti il protagonista P-3 e diverse oche di fronte a lui. Il testo che accompagna il filmato dice:

“Il Limbo è uno strano mondo dalla logica invertita.

Preparatevi a tornarci, perché il DLC #AtomicHeart#2 si svolgerà interamente nel Limbo!

Quali cose folli si possono affrontare lì?

Godetevi il nostro speciale teaser del #TGS2023 e rimanete sintonizzati!

Ma ricordate:

Le regole sono cambiate. Il Limbo vi aspetta”

Qui sotto potete vedere il teaser del prossimo contenuto in arrivo su Atomic Heart, in attesa di dettagli maggiori, ricordandovi che ad inizio agosto era uscito il DLC Annihilation Instinct.

https://www.youtube.com/watch?v=YTDKTRdeUJQ