Wayfinder: trailer animato del nuovo eroe Grendel

Presenti al Tokyo Games Show 2023, Airship Syndacate e Digital Extremes hanno fatto uscire un teaser trailer animato in onore proprio del paese asiatico, sul prossimo eroe in arrivo nella prossima season di Wayfinder, Grendel.

Questo primo sguardo esclusivo del Tokyo Game Show, così come l’anime completo che debutterà nel corso dell’anno, è stato realizzato dal pluripremiato co-regista di “Spider-Man: Across the Spider-Verse” Joaquim dos Santos e dal suo team di incredibile talento.

Ha dichiarato Steve Madureira, Game Director:

“L’idea di Grendel risale all’inizio di Wayfinder. Volevamo avere un Wayfinder grande, minaccioso e feroce che non rientrasse nello schema del tipico eroe. È anche il nostro primo personaggio non umano, che sappiamo essere stato richiesto a gran voce dai giocatori. Il Tokyo Game Show era il luogo perfetto per il debutto dell’anime di Grendel, dato che il team di Joaquim è ispirato ed entusiasta di tutti gli anime”.

Il gioco è ora disponibile in tutto il mondo in accesso anticipato su PlayStation e su PC via Steam. I giocatori presenti al Tokyo Game Show possono provare diverse postazioni dimostrative nell’area espositiva generale con i contenuti della Founder’s Season 1: Gloom Break nella HALL 02 presso lo stand 02-S06 (corridoio: lato sud).

Qui sotto potete vedere il teaser trailer animato.