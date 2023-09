Baldur’s Gate 3: disponibile la patch 3, che include anche supporto per Mac

La nuova patch di Baldur’s Gate 3 uscita oggi include, oltre allo Specchio Magico (come vi avevamo fatto sapere precedentemente), anche il supporto per Mac.

L’aggiornamento rilasciato oggi porta su Mac la versione completa del GDR di Larian Studios e consente ai giocatori di cambiare l’aspetto dei loro personaggi in fase di gioco tramite lo Specchio magico.

La patch 3 contiene anche numerose correzioni di bug, ottimizzazioni e miglioramenti. Potete leggere la patch note completa su Steam.

Lo Specchio magico

Lo Specchio magico si trova nell’accampamento del gruppo e permette di cambiare il proprio aspetto ogni volta che si desidera. Ci sono però alcune restrizioni: sarà possibile modificare l’aspetto, la voce, i pronomi di riferimento e le parti intime, ma non la razza/sottorazza e il tipo di corpo. I personaggi Origine, gli assoldati e gli Illithid non possono usare lo Specchio magico e tutte le modifiche estetiche che sono una conseguenza delle scelte di gioco rimarranno inalterate. La megera ti ha cavato un occhio? Di recente hai ingerito qualche curioso girino? Per queste grandi scelte esistenziali non c’è Specchio magico che tenga.

Supporto per Mac

Se in precedenza il supporto per Mac era limitato all’accesso anticipato, ora tramite Steam è disponibile la versione completa di Baldur’s Gate 3 per i giocatori Mac.

Come è successo per il lancio su PC a inizio anno, anche i salvataggi effettuati in accesso anticipato su Mac non saranno compatibili con la versione completa del gioco. Per ridurre al minimo eventuali problemi di compatibilità, si consiglia di disinstallare completamente la versione dell’accesso anticipato di Baldur’s Gate 3 e assicurarsi che tutte le mod siano state rimosse prima di reinstallare l’ultima versione del gioco. I giocatori possono seguire questa guida pre-lancio per ottenere i migliori risultati: Baldur’s Gate 3 – Preparazione al lancio.

Baldur’s Gate 3 è ora disponibile per PC, Mac e PS5 ed è in arrivo su Xbox nei prossimi mesi.