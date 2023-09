Metal Gear Solid Master Collection Vol.1: rivelate risoluzione e framerate su console e PC

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 si preannuncia come una raccolta piuttosto deludente su PC, poiché risoluzione e framerate saranno bloccati su valori bassi in tutti i giochi. Un recente aggiornamento del sito ufficiale della raccolta ha confermato le risoluzioni di output e i framerate massimi di tutti i giochi inclusi.

Su PC, tutti i giochi avranno una risoluzione massima di 1080p, un limite di 30 FPS per l’originale Metal Gear Solid e un limite di 60 FPS per il secondo e il terzo capitolo della serie. Inutile dire che questo è estremamente deludente ed è un’occasione persa per aggiornare alcuni dei migliori giochi mai realizzati. Che Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 potesse essere un’uscita deludente era già stato suggerito dalle anteprime dell’uscita per Nintendo Switch condivise il mese scorso, che evidenziavano come i porting lasciassero molto a desiderare. È un vero peccato, considerando quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per avere questi porting moderni. La collezione può essere prenotata già da ora sugli store online, di seguito una breve descrizione:

Articoli Consigliati Baldur’s Gate 3: disponibile la patch 3, che include anche supporto per Mac Wayfinder: trailer animato del nuovo eroe Grendel

Ritorna alle origini del genere stealth action su Nintendo Switch. Vivi l’avvincente storia cinematografica della serie di METAL GEAR mentre ti infiltri in fortezze nemiche e impedisci che l’uso indiscriminato di armi di distruzione di massa causi una guerra globale. Questa raccolta include Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, oltre ai titoli che hanno dato origine alla serie: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e le versioni per NES di Metal Gear e Snake’s Revenge, oltre a ricchi contenuti bonus

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 verrà lanciato su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch il 24 ottobre. Un secondo volume della Collezione deve ancora essere annunciato, ma è probabile che ne arrivi uno per portare Guns of the Patriots e Peace Walker sull’hardware di gioco moderno. Di recente, è stato anche pubblicato il primo episodio della mini serie anime.