Alan Wake 2: nuovi dettagli sulla struttura dei due protagonisti

Alan Wake 2 sta cercando di cambiare tante cose rispetto al suo predecessore e, sebbene un cambiamento completo verso il survival horror sia la più grande novità, c’è anche molto altro. Uno dei fattori chiave, infatti, è il fatto che il gioco ha due protagonisti giocabili e, in un nuovo video pubblicato da IGN, lo sviluppatore Remedy Entertainment ha fatto più luce su come il gioco si avvicina alla particolare struttura e come saranno utilizzati i due protagonisti: Saga Anderson e Alan Wake.

Alan Wake stesso sarà presente e si ritrova ancora intrappolato nel Dark Place, dove lo avevamo lasciato alla fine del gioco originale. Dopo aver trascorso più di un decennio intrappolato in questa dimensione alternativa, perseguitato da forze sinistre, le cose hanno ovviamente messo a dura prova la sua mente sempre più fratturata. Poi c’è Saga Anderson, un agente dell’FBI che sta indagando su un omicidio avvenuto nel mondo reale, nella città di Bright Falls. A differenza di Alan, lei sarà una sorta di surrogato per i giocatori che sono nuovi nella serie. Ovviamente, l’esperienza varierà in modo significativo in base al personaggio di cui hai il controllo. In ogni caso, il gioco si concentra meno sul combattimento e sull’azione rispetto al suo predecessore, ma adotta approcci diversi al ritmo, all’atmosfera e all’esplorazione per entrambi i personaggi. Le sezioni di Saga sono descritte come più incentrate sull'”anticipazione del combattimento“, mentre le sezioni di Alan sono molto più focalizzate su cose surreali, soprannaturali e sull’orrore psicologico.

Poi c’è il Mind Place, un luogo interamente nella mente di Saga dove lavora sulle sue indagini e usa gli indizi per individuare nuovi dettagli, rivelazioni e percorsi da seguire. Alan, nel frattempo, ha la sua versione, chiamata Writer’s Room. Le meccaniche sono simili in entrambi, ma ognuna è racchiusa in un contesto narrativo diverso. Per quanto riguarda il modo in cui il gioco suddivide il tempo tra i due personaggi, ai giocatori verrà concessa molta libertà al riguardo. In ogni sala relax i giocatori potranno scambiarsi i due personaggi, il che significa che avrai molto controllo e flessibilità sull’ordine in cui vuoi vivere la storia.

Alan Wake 2 uscirà il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Maggiori dettagli sul gioco arriveranno il 27 settembre, grazie a una recente serie di anteprime, nel frattempo guarda il video in basso per maggiori dettagli.