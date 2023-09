Sea of Thieves: in arrivo le gilde e server PVE nella Stagione 10

Lo sviluppatore Rare ha rivelato maggiori dettagli sulla prossima decima stagione di Sea of Thieves. Una delle più grandi novità in arrivo nel gioco quando la stagione dieci uscirà il 19 ottobre è la possibilità di formare gilde create dai giocatori. Dopo che a fine luglio la Stagione 10 è stata rinviata, finalmente i fan possono conoscere più dettagli sulle novità che saranno presenti e sembrano essere molto interessanti.

Le gilde possono consentire a un massimo di 24 giocatori di navigare sotto un unico stendardo. I giocatori di una gilda possono navigare sulle navi promesse gli uni dagli altri, anche quando il proprietario della nave potrebbe essere offline. Ci sarà anche una nuova reputazione di gilda condivisa che potrà essere aumentata di livello dai giocatori che lavorano insieme, sbloccando nuove ricompense nel processo. Rare ha affermato, tramite Steam, che:

“In primo luogo nella line-up, che verrà lanciata con la stagione il 19 ottobre, abbiamo le Gilde! Offrendo un nuovo modo di giocare insieme ai tuoi amici, le gilde create dai giocatori consentiranno a un massimo di 24 pirati di unirsi sotto un unico stendardo. I membri della gilda possono navigare sulle navi promesse dai loro amici anche quando sono offline e lavorare per aumentare la reputazione della gilda condivisa per sbloccare una vasta gamma di nuove ricompense.”

La seconda caratteristica principale in arrivo su Sea of Thieves con l’aggiornamento sarà l’aggiunta dei server PvE chiamati Safer Seas. Ciò consentirà ai giocatori che non sono interessati al lato PvP di ignorare completamente quell’aspetto del gioco, con il compromesso che le ricompense derivanti dal completamento dei viaggi saranno notevolmente ridotte, come affermano gli sviluppatori:

“Una modalità di gioco completamente nuova di Sea of Thieves, Safer Seas, consentirà ai giocatori di navigare da soli o con un equipaggio scelto di amici all’interno della propria sessione di gioco privata! Quindi, se hai Tall Tales da completare o pesci da catturare, o se hai semplicemente bisogno di dedicare del tempo a trovare le tue gambe in mare senza interruzioni, Safer Seas è coperto. Tieni presente, però, che ha i suoi limiti: il rischio ridotto significa ricompense ridotte e non sarai in grado di esplorare l’intera gamma delle offerte di Sea of Thieves mentre navighi in Safer Seas. Le caratteristiche più competitive e gli obiettivi avanzati del gioco rimarrà un’esclusiva della classica modalità di gioco a mondo condiviso che continueremo ad aggiornare, che sarà poi conosciuta come High Seas.”

La stagione 10 di Sea of Thieves includerà tutta una serie di altri contenuti, incluso un evento mondiale competitivo soprannominato Skull of Siren Song che metterà l’una contro l’altra tutte le ciurme di pirati su un server normale.