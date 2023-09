Final Fantasy VII Rebirth: nuovi gameplay e minigame dal Tokyo Game Show 2023

Dopo i diversi video arrivati dai vari provati, e la puntata con Eiko Kano di ieri, Square Enix ha tenuto uno stage event al Tokyo Game Show 2023 dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, attesa seconda parte del remake del settimo capitolo della seria JRPG.

Oltre 30 minuti di filmati di gioco e un nuovo trailer incentrato sui minigiochi giocabili nelle Grasslands. Sul palco il producer Yoshinori Kitase e il director Naoki Hamaguchi.

Il trailer dei minigiochi delle Grasslands mostra una serie di attività secondarie, tra cui la Mog House, il gioco di carte “Queen’s Blood”, la personalizzazione dei chocobo al Chocobo Ranch, e si vede anche Cloud suonare il pianoforte in un rhythm game con un interfaccia simile a quella di The Last of Us 2 con Ellie e la sua chitarra. Qui si devono gestire entrambe le mani, e possono essere riprodotti anche i brani della serie. Si rivede anche Chadley, il ricercatore di Materia per Shinra, che assegna missioni ai protagonisti.

Durante l’evento sul palco, Hamaguchi ha illustrato i contenuti che i giocatori incontreranno nell’area delle Grasslands, che fa da sfondo all’apertura della storia. La sola area delle Grasslands è una vasta mappa che si estende per un raggio di due chilometri.

Potete vedere i filmati qui sotto, ricordando che Final Fantasy VII Rebirth uscirà su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024.

Potete vedere lo stage completo con i vari filmati qui sotto.

In inglese:

Da 28:59 a 1:01:16 – 30 minuti di gioco delle Grasslands

Da 1:04:08 a 1:06:50 – Trailer dei minigiochi di Grasslands

Da 1:09:23 a 1:13:25 – Mini-game del pianoforte