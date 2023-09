Assassin’s Creed Nexus VR: annunciata la data d’uscita del titolo per Meta Quest

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Nexus VR (primo titolo tripla A per realtà virtuale del franchise, che permette ai giocatori di incarnare i maestri assassini e di eseguire fisicamente le loro iconiche azioni in prima persona), uscirà il 16 novembre 2023 sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro, al prezzo di 39,99 euro.

Il nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, svela il piano dell’Abstergo per manipolare le credenze delle persone, utilizzando un’antica tecnologia. Per difendere il Libero Arbitrio, i giocatori intraprenderanno un viaggio attraverso le memorie appena scoperte di tre maestri assassini di tre epoche diverse, ognuno dei quali dispone di un proprio set di armi per un’esperienza di gioco unica. Si uniranno a Connor nel bel mezzo della Rivoluzione Americana, si confonderanno tra la folla ed elimineranno i nemici con un potente lancio di tomahawk. I giocatori potranno anche immergersi nel mondo di Kassandra nell’Antica Grecia, tendere il suo arco ed eseguire l’iconico salto della fede dai monumenti storici. Infine, potranno utilizzare le lame nascoste di Ezio per eliminare con discrezione i nemici sullo sfondo del Rinascimento italiano e scoprire i segreti nascosti nei loro ricordi. I giocatori dovranno affrontare il piano dell’Abstergo nei panni di un hacker sotto copertura, ingaggiato dal loro capo della sicurezza informatica, una donna ambiziosa e brillante di nome Dominika Wilk, i cui metodi tendono a essere piuttosto eterodossi. Questo nuovo personaggio della saga di AC è interpretato dalla nota attrice Morena Baccarin.

Qui sotto il trailer.

Con uno sviluppo guidato da Ubisoft Red Storm, Assassin’s Creed Nexus è il primo capitolo che permette ai giocatori di impersonare un maestro Assassino in prima persona. I giocatori sceglieranno come raggiungere i loro obiettivi mentre si fanno strada attraverso mappe aperte e useranno le mani per bloccare, parare, contrattaccare e affrontare una varietà di nemici. Assassin’s Creed Nexus VR è un gioco completo di Assassin’s Creed che presenta tutto il gameplay iconico della serie, tra cui il parkour, il combattimento, la furtività e l’abbagliante salto della fede, il tutto con una storia completamente nuova, disponibile solo in VR.

I giocatori potranno immergersi nell’azione con armi come arco e frecce, spade, coltelli da lancio, tomahawk, balestra, lama nascosta e bombe. Esploreranno iconiche città storiche come Venezia, Atene e la Boston coloniale. Ogni ambiente è dotato di una navigazione a 360 gradi, che permette di arrampicarsi e fare parkour liberamente mentre incontrano civili e personaggi storici, che reagiscono alle azioni VR del giocatore. I giocatori sentiranno la tensione della furtività mentre si avvicinano di soppiatto a un bersaglio da dietro o lo sorprendono con un assassinio aereo. Potranno mimetizzarsi tra la folla o distrarre i nemici con gli oggetti presenti nell’ambiente.

Anni di sviluppo hanno portato Assassin’s Creed Nexus VR ad avere una suite completa di funzioni per soddisfare i giocatori di tutti i tipi con sensibilità VR. I giocatori possono aggiungere Assassin’s Creed Nexus VR alla loro lista dei desideri sulla pagina del Meta Quest Store: Assassin’s Creed Nexus VR on Meta Quest 2 | Meta.