Eve Galaxy Conquest: CCP svela lo strategico 4X per smartphone nell’universo di EVE Online

In questi giorni a Reykjavik, in Islanda, si sta svolgendo l’EVE Fanfest 2023, ed EVE Online sta celebrando il suo 20° anniversario annunciando alcuni nuovi progetti: tra le novità, EVE Galaxy Conquest, strategico 4x in arrivo su smartphone nel 2024.

Sviluppato da CCP Shanghai, EVE Galaxy Conquest immerge i giocatori mobile nel cosmo di New Eden, combinando esplorazione, diplomazia e battaglie giocatore contro giocatore. Verrà lanciato in alcune regioni selezionate su dispositivi iOS e Android nel quarto trimestre del 2023, con un rilascio globale previsto per il 2024. I giocatori possono pre-registrarsi e rimanere aggiornati visitando il sito ufficiale.

In EVE Galaxy Conquest, i giocatori devono lavorare in squadra per combattere gli avversari per la supremazia interstellare, guidando vaste armate che rappresentano uno dei quattro potenti imperi di EVE Online: lo Stato Caldari, la Federazione Gallente, l’Impero Amarr o la Repubblica Minmatar. Con un gameplay strategico 4X, i giocatori comandano le navi e i personaggi iconici di EVE mentre esplorano lo spazio, sfruttano le risorse, espandono il territorio e sterminano i nemici. EVE Galaxy Conquest permette ai giocatori di stabilire i propri obiettivi, di impegnarsi nella diplomazia, di lavorare insieme su obiettivi condivisi e di orchestrare elaborate battaglie PvP, tutto nel palmo delle loro mani. Mantenendo le caratteristiche tipiche di EVE, ogni azione e decisione dei giocatori ha delle conseguenze.

Ha dichiarato Michael Lee, Brand Director di CCP Shanghai:

“EVE Galaxy Conquest non si limita ad adattare l’iconica esperienza di EVE Online per i giocatori mobile; ci siamo avventurati in un nuovo territorio trasformando l’MMO in un avvincente gioco di strategia 4X. Questa espansione dell’universo di EVE porta la nostra essenza distintiva a un pubblico più ampio su piattaforme accessibili. Con CCP Shanghai al timone – che porta la nostra passione per EVE e il nostro notevole talento – i fan di lunga data e i nuovi giocatori hanno molto da aspettarsi da EVE Galaxy Conquest”

Ha dichiarato Bing Xi, Direttore Generale e Produttore Esecutivo di CCP Shanghai:

“EVE Galaxy Conquest è stato davvero un lavoro d’amore per il nostro team. Come fan accaniti di EVE Online, siamo stati ispirati a catturare ciò che rende l’MMO così eccezionale e a reimmaginarlo all’interno del genere 4X. Stiamo creando un’esperienza che risuona con i veterani di EVE e apre le porte ai nuovi arrivati per esplorare e conquistare il New Eden in un modo che si adatta perfettamente alle piattaforme mobili”.

Ulteriori informazioni, tra cui le caratteristiche principali e la disponibilità, saranno condivise nei prossimi mesi prima del soft launch.

Qui sotto potete vedere gli screenshot.