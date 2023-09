Phantom Breaker Battle Grounds Ultimate: annunciata versione remaster del beat’em up

Rocket Panda Games e Mages hanno annunciato Phantom Breaker Battle Grounds Ultimate, nuova versione del picchiaduro a scorrimento uscito originariamente nel 2015, ora ricostruito da zero su Unreal Engine 5. Sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch nel 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ha dichiarato Gail Salamanca, cofondatore di Rocket Panda Games, in un comunicato stampa:

“Siamo entusiasti di presentare Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate sia ai fan di vecchia data che ai nuovi giocatori. Il nostro team ha riversato passione e dedizione in questa remaster, con l’obiettivo di creare un’esperienza beat ‘em up indimenticabile. Il gioco originale ha conquistato una fanbase di appassionati e siamo certi che l’edizione Ultimate supererà le loro aspettative e farà conoscere l’amato franchise ad un pubblico più vasto.”

Qui sotto la descrizione del gioco:

La storia

Un uomo misterioso, noto come il Fantasma, si è risvegliato ed elabora un piano per svelare i suoi poteri oscuri. Dando antiche armi note come F.A. (Fu-mension Artifacts) a giovani con abilità speciali, li convince a combattere tra loro con la promessa di esaudire i desideri dei vincitori. Tuttavia, ogni volta che i Fu-mension Artifacts vengono usati in battaglia, creano una frattura tra mondi paralleli, che inevitabilmente svelerà i poteri del Fantasma.

Waka, figlia della famiglia Kumon, un clan incaricato di proteggere il mondo dal Fantasma, e la sua amica Mikoto cercano di fermarlo. Tuttavia, in una linea temporale alternativa, il Fantasma riesce a fuggire e rapisce la sorella minore di Waka, Nagi. Waka e Mikoto, insieme a Itsuki, autoproclamatosi “Arbiter of Justice” e Yuzuha, una ninja che non si lascia convincere dal fascino del Fantasma, partono per salvare Nagi e fermare il suo nefasto piano.

Caratteristiche principali

– Gameplay rinnovato: Sperimentate un gameplay più fluido e scorrevole grazie a un sistema di combattimento rinnovato, che garantisce l’esecuzione precisa di ogni pugno, calcio e mossa speciale.

– Co-op e multiplayer online: Fate squadra con gli amici in cooperativa locale o sfidate fino a 8 combattenti di tutto il mondo su più piattaforme.

– Personaggi nemici giocabili: Assumete il ruolo di potenti avversari dell’universo di Phantom Breaker: Battle Grounds, ognuno con il proprio stile di combattimento e le proprie abilità in modalità Arcade.

– Colonna sonora originale rimasterizzata: È stata aggiunta una colonna sonora completamente nuova per immergersi nell’atmosfera dinamica del gioco e include anche tutti i brani dell’originale e di Overdrive.

– Debutto della band J-Rock femminile Phantom Breakers: Una nuova canzone d’apertura eseguita dalle Phantom Breakers, composte dai personaggi dell’universo, Mikoto, Waka, Itsuki, Yuzuha e Maestra.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer, ricordandovi che della serie, lo scorso anno era uscito Omnia.