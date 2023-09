Giocare online: quali sono i canali di pagamento più diffusi?

Dato che la nostra società è entrata nel pieno dell’era digitale, esistono alcuni fattori specifici che hanno cambiato le nostre routine quotidiane. Una regola che può essere applicata ad esempio allo shopping, all’informazione, alla comunicazione, ai rapporti sociali e persino al gaming. Uno sviluppo che si è concentrato in parte sull’ampliamento dei canali di pagamento a disposizione degli utenti. Dal tradizionale bonifico bancario alle moderne criptovalute, passando per i portafogli elettronici, oggi le opzioni sono davvero numerose. Vediamo dunque di approfondire questo tema.

I canali di pagamento più diffusi nei giochi online

Tra i vari canali di pagamento disponibili online, le carte di credito e di debito continuano ad essere l’opzione più diffusa in assoluto, ma di certo non l’unica. Bisogna infatti citare anche i portafogli elettronici come PayPal e Skrill, perfetti per effettuare pagamenti nei giochi online senza dover condividere i dettagli della propria carta di credito. Sono rapidi, sicuri e offrono anche un livello aggiuntivo di privacy e sicurezza, come nel caso della protezione da truffe e frodi.

La nuova stella nascente nel panorama dei pagamenti online, però, è la criptovaluta. Tra queste, i Bitcoin e gli Ethereum sono i più gettonati, tanto che possono essere usati per fare acquisti presso gli e-commerce attrezzati con sistemi appositi. Non solo, perché queste monete virtuali oramai vengono accettate anche da alcune piattaforme di gioco online e di gambling. In questa recensione del casinò BetFury , ad esempio, si può leggere che il sito in questione accetta anche Bitcoin, Ethereum e altre monete crypto come Tron e Stellar.

Inoltre, l’uso delle criptovalute consente transazioni quasi istantanee, indipendentemente dal paese in cui ci si trova, senza contare poi l’elevatissimo grado di sicurezza garantito dal sistema ad anelli della tecnologia blockchain. Infine, è bene citare anche altri possibili metodi di pagamento accettati dai portali di gaming online, come PostePay, Neteller, PaySafeCard e in certi casi persino i voucher prepagati.

Metodi di pagamento online e sicurezza

La sicurezza rappresenta da sempre un fattore fondamentale nelle transazioni online, ed è una regola che riguarda anche i siti di gioco. La riservatezza dei dati personali e finanziari degli utenti è un aspetto di primaria importanza, sia per garantire un’esperienza senza preoccupazioni, sia per costruire un rapporto basato sulla fiducia, tra piattaforma e giocatore.

Le carte di credito e di debito, i portafogli elettronici come PayPal e Skrill e le criptovalute garantiscono un elevato livello di protezione contro le frodi. In particolare, le monete crypto presentano un fattore sicurezza addirittura maggiore rispetto agli altri metodi, per merito della blockchain e della cifratura, tali da impedire qualsiasi tentativo di manipolazione o furto dei dati.

Di contro, la sicurezza non deve essere garantita solo dai canali di pagamento, ma anche dallo stesso portale di gaming. Le piattaforme di gioco affidabili adottano protocolli di sicurezza avanzati come la crittografia SSL e l’HTTPS, nati per proteggere i dati degli utenti e per certificare il fatto che il sito appartiene ad una società riconosciuta, rintracciabile e ben definita.