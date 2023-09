Star Wars Eclipse: Quantic Dream ci aggiorna sullo sviluppo

l franchise di Star Wars ha avuto diversi successi importanti nel corso degli anni con titoli come Star Wars Jedi: Survivor e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Tuttavia, mentre titoli futuri come Star Wars Outlaws sembrano buoni, ci sono dubbi su titoli come Star Wars Eclipse.

Annunciato nel 2021 ai The Game Awards, il titolo d’azione e avventura di Quantic Dream si diceva avesse avuto problemi di sviluppo. Sebbene lo sviluppatore abbia insistito sul fatto che non si trattava di un ritardo, dal momento che non era stata annunciata alcuna finestra di uscita, di recente si è vociferato che il gioco sarebbe uscito nel 2026, con la possibilità di ulteriori ritardi. Quindi, cosa sta succedendo?

Parlando con IGN al Tokyo Game Show 2023, il vicepresidente del marketing di Quantic Dream Lisa Pendse ha confermato che “esiste”. “Posso dire che esiste ancora? Perché esiste. Solo che non è pronto. Sta cuocendo a fuoco lento”.

Non sembra molto, ma la Pendse ha aggiunto:

Uno degli obiettivi principali che ci siamo posti quando abbiamo annunciato Star Wars Eclipse è stato quello di assicurarci che fosse chiaro che si tratta di un gioco d’azione e avventura con tutti gli elementi che ci si aspetta e che si desiderano da un titolo Quantic Dream, ovvero narrazioni intricate e ramificate, personaggi giocabili multipli. Non c’è game over. Tutti possono morire, tutto può accadere, e la storia in un certo senso continua, in modo che quelle firme siano ancora presenti. Ma quello che abbiamo fatto è stato aumentare ancora di più la nostra esperienza nel campo del gameplay”.

Anche se non c’è ancora una finestra di uscita, Pendse dice che lavorare con NetEase (che ha acquisito Quantic Dream) significa non avere un’esperienza di gioco che non sia la stessa di quella di Quantic Dream.