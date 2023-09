Steam Deck 2 non arriverà tanto presto

Da quando è stato lanciato circa un anno e mezzo fa, Steam Deck si è rivelato un enorme successo per Valve ed è stato adottato abbastanza rapidamente (e ampiamente) dal pubblico dei videogiochi. Valve ha ovviamente dichiarato in precedenza di considerare Steam Deck come una “linea di prodotti multigenerazionale” e di voler rilasciare nuove e migliori iterazioni dell’hardware nel tempo. Ma una di queste iterazioni arriverà presto?

Almeno non entro i prossimi due anni, secondo Pierre-Lou Griffais di Valve. Parlando di recente con la CNBC (via VGC), ha affermato che Valve si aspetta che i livelli di prestazioni raggiunti da Steam Deck con l’hardware attuale siano. Ecco le dichiarazioni di Griffais:

In questo momento, consideriamo l’obiettivo di prestazioni che abbiamo come un obiettivo stabile per un paio d’anni”, ha dichiarato. Pensiamo che sia un punto di forza in termini di possibilità di giocare a tutte le esperienze di questa nuova generazione e, finora, le nuove uscite si stanno rivelando ottime esperienze su Steam Deck. Ovviamente stiamo lavorando con gli sviluppatori sulle future versioni e stiamo monitorando il feedback, ma finora credo che la potenza sia stata piuttosto buona”. Per noi è importante che il Deck offra un obiettivo fisso di prestazioni agli sviluppatori e che il messaggio ai clienti sia semplice: ogni Deck può giocare agli stessi giochi”, ha dichiarato Griffais. “Per questo motivo, la modifica del livello di prestazioni non è una cosa che prendiamo alla leggera, e vogliamo farlo solo quando c’è un aumento abbastanza significativo da ottenere. Inoltre, non vogliamo che l’aumento delle prestazioni comporti un costo significativo per l’efficienza energetica e la durata della batteria. Non prevedo che un tale salto sia possibile nei prossimi due anni, ma stiamo comunque monitorando attentamente le innovazioni nelle architetture e nei processi di fabbricazione per vedere dove si va a parare.

Valve ha naturalmente dichiarato in passato di aver continuato lo sviluppo di Steam Deck fin dal suo lancio, con l’obiettivo di rilasciare versioni migliorate e più potenti, e anche se non sembra che l’aggiornamento sia ancora in arrivo, sarà interessante vedere esattamente cosa migliorerà una volta arrivato. Chissà, forse verrà lanciato anche con uno schermo OLED.