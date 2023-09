Novità cinema e serie tv: riepilogo settimanale sulle ultime uscite

La rubrica settimanale del pigro: per avere a portata di mano tutte le ultime novità cinema e serie tv

Il sipario di questo settembre si apre in vista delle ultime novità cinema e serie tv, con tutte le nuove uscite, trailer ed eventi che segneranno il calendario di questa stagione autunnale 2023, per rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie dal mondo del cinema, delle serie tv e dell’animazione.

Le notizie di questa settimana riguardano le principali uscite di settembre e ottobre, con la rivelazione della data ufficiale d’uscita di Berlino, spin-off della serie Netflix La casa di carta, proseguendo poi con vari aggiornamenti su The Killer e altre uscite cinematografiche targate Paramount+.

Svelata la data d’uscita ufficiale di Berlino

Dopo il successo straordinario de La casa di carta, gli anni d’oro dello scaltro e intelligente Berlino arriveranno il 29 dicembre su Netflix, dove avremo l’opportunità di seguire una delle più importanti rapine del personaggio interpretato da Pedro Alonso prima che questi rimanesse intrappolato all’interno della zecca spagnola.

Oltre a lui, in questo viaggio nel passato, avremo modo di conoscere la sua vecchia banda, e di conseguenza i vecchi attriti che sono stati la causa della successiva separazione, ed entrare in contatto con nuovi personaggi, come Keila (Michelle Jenner) o Bruce (Joel Sànchez), ma ci sarà anche il cameo delle due poliziotte già viste durante La casa di carta, Raquel Murillo e Alicia Serra (rispettivamente Itziar Ituño e Najwa Nimri).

The Killer, ultime novità dal film di David Fincher

C’è parecchia tensione per l’uscita di The Killer, pellicola in streaming su Netflix a partire dal prossimo 10 novembre con protagonista Michael Fassbender. A poche settimana dall’uscita, che ricordiamo arriverà su Netflix dopo una breve distribuzione nelle sale prevista per il 27 ottobre, è stata diffusa sui social una nuova immagine dal film, con star Fassbender e Tilda Swinton.

Il film, tratto dalla graphic novel firmata da Luc Jacamon e Alxis Nolent, porta con sé molta aspettative, sia per la natura morale che caratterizza la trama, di cui abbiamo già parlato qui, sia per la firma di David Fincher che lascia sicuramente un marchio importante alla pellicola. Rimaniamo in attesa di nuovi, e speriamo numerosi, aggiornamenti.

Paramount+, Smile 2 e altre novità

Parker Finn torna alla regia di Smile con un sequel, frutto del caso cinematografico del 2022 targato Paramount che ha lasciato il suo segno all’interno della lista degli horror più visti negli ultimi anni.

Per questo, è stato dato il via libera per un secondo volume, del quale abbiamo solo un’ipotetica data di uscita, segnata al 18 ottobre 2024.

La pellicola è ispirata a un cortometraggio diretto dallo stesso regista, ovvero Laura Hasn’t Slept, che tratta di una donna tormentata da un incubo ricorrente. Grazie poi al coinvolgimento della Paramount Pictures, il cortometraggio è stato trasformato in una pellicola per il grande schermo.

Sempre dalla Paramount, ma di tutt’altro genere, è invece Mean Girls: The Musical, remake in chiave musicale del celebre film adolescenziale Mean Girls, uscito nel 2004. Infatti, a distanza di vent’anni dal suo debutto al cinema, il film uscirà il 12 gennaio nel 2024. Nei piani originali il film sarebbe dovuto uscire direttamente in streaming su Paramount+, ma evidentemente i piani sono cambiati, e il desiderio attuale è di portare il musical al cinema.

Ci sarà un cast del tutto nuovo, perciò non vedremo i volti di Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert, e le nuove Cady Heron e Regina George saranno interpretate da Angourie Rice e Reneé Rapp. A quanto par, nel film avremo modo di vedere il ritorno di alcuni membri del cast originale, come per esempio Ms. Norberry e del Preside Duval, interpretati da Tina Fey e Tim Meadows.