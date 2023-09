Dragon’s Dogma 2 non avrà caricamenti durante l’esplorazione

Capcom ha condiviso ulteriori informazioni su Dragon’s Dogma 2 al Tokyo Game Show, con i partecipanti che hanno potuto provare in prima persona la demo. Finora gli ambienti sembrano abbastanza grandi dato che il mondo è quattro volte più grande del primo gioco. Parlando con VGC, il director Hideaki Itsuno ha anche confermato che l’esplorazione avviene senza interruzioni e senza schermate di caricamento, come riportato dall’intervista:

“Parlando della fluidità del mondo, non ci sono schermate di caricamento durante l’esplorazione. Naturalmente, se c’è un filmato, potremmo caricarlo e poi riportarti all’esplorazione libera, ma in termini di ingresso effettivo nei sotterranei o nelle caverne ed esplorazione di diverse parti del mondo, non vedrai mai una schermata di caricamento. Le strade nel gioco sono lì per dare ai giocatori un’idea di dove potrebbero aver bisogno di andare. Ma sono suggerimenti. In termini di meccaniche di gioco, non significano altro che il fatto che sappiamo che le persone tendono a seguire le strade quando gli vengono fornite, quindi questo ci aiuta a progettare il gioco senza che i giocatori si perdano troppo. Inoltre, l’intelligenza artificiale delle pedine e degli altri personaggi sa dove sono le strade e le tratterà come una linea guida su dove potrebbero voler andare.”

Quindi, se vuoi esplorare e ignorare la missione principale mentre vedi ciò che il mondo ha da offrire, vai avanti. “Sei abbastanza libero di farti strada nel mondo. Puoi restare sul sentiero se vuoi. Se vuoi andare fuori pista e trovare la strada da seguire, sei libero di farlo anche tu. Tuttavia, non puoi arrampicarti su una roccia piatta, ma puoi arrampicarti su aree che sono all’incirca all’altezza del tuo personaggio“, afferma Itsuno. Il mondo è composto da due parti: Vermind, governato dagli Arisen che uccisero il Drago, e Battahl, governato dagli Uominibestia e costruito su antiche rovine. I giocatori hanno quattro vocazioni tra cui scegliere, mentre altre vocazioni avanzate si aprono man mano che avanzano.

Dragon’s Dogma 2 non ha ancora una data di lancio, ma è in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.