Star Wars Jedi: il terzo capitolo è in sviluppo, afferma il doppiatore di Cal Kestis

Il terzo capitolo della serie Star Wars Jedi è attualmente in sviluppo. A confermarlo è il doppiatore del personaggio principale Cal Kestis. Intervenendo qualche giorno ad un panel durante l’Ocala Comic Con 2023, Cameron Monaghan, che interpreta il personaggio principale della serie sviluppata da Respawn, ha confermato che stanno lavorando ad un terzo gioco senza aggiungere molto altro sull’argomento.

Il fatto che un nuovo gioco di Star Wars Jedi sia in arrivo non è affatto sorprendente, poiché è stato confermato che la serie sarà concepita come una trilogia e Survivor non conclude esattamente la storia di Cal Kestis. Tuttavia, sarà interessante vedere come si evolverà la formula nel terzo gioco ora che il direttore della serie Stig Asmussen ha lasciato Respawn. Il lavoro su Star Wars Jedi Survivor continuerà con i leader veterani di Respawn alla guida del team. Attualmente sta lavorando al porting del titolo su PS4 e Xbox One, migliorando ulteriormente le prestazioni sulle console e sui PC di ultima generazione. Asmussen ha precedentemente affermato di “aver sempre voluto vederla come una trilogia“, indicando che il team potrebbe eventualmente passare all’Unreal Engine 5 per lo sviluppo. Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha anche affermato che gli “piacerebbe” vedere di più dal franchise e che l’editore ha un “rapporto incredibile” con Disney e LucasArts.

Ovviamente, il tempo ci dirà quello che sarà il futuro di questa saga, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in futuro. Nel frattempo, date uno sguardo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor.