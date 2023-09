Sand Land: pubblicato il trailer della storia

Bandai Namco ha presentato il trailer ufficiale della storia di SAND LAND (trovate qui il nostro Provato), il gioco di ruolo d’azione basato sul manga Akira Toriyama, durante il Tokyo Game Show 2023. La fine del trailer anticipa un personaggio originale che non è apparso nel manga o nel film SAND LAND.

Il nuovo trailer di SAND LAND svela maggiori dettagli su questo mondo trasformatosi in un vero e proprio deserto a causa dell’avidità del suo re, che impedisce agli abitanti l’accesso all’acqua. Ma lo sceriffo Rao crede fermamente che da qualche parte si nasconda un’altra sorgente che potrebbe porre fine a questa terribile siccità. Sapendo di non poter affrontare da solo questa pericolosa missione per trovare la fonte leggendaria, Rao decide di raggiungere il villaggio dei demoni in cerca di aiuto. Con il consenso del re dei demoni, il principe dei demoni Belzebubù e il Ladro Shif si uniscono allo sceriffo Rao nell’avventura più assetata di sempre, alla ricerca della sorgente che potrà salvare la vita nel mondo. Avanzando nella propria missione, il trio comprende di non dover abbassare la guardia poiché il caldo e la sete non sono certo le uniche insidie. Infatti, il generale Are, accompagnato dall’esercito reale, sta dando la caccia a Belzebubù e i suoi compagni in tutto il mondo per cercare di fermarli. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Tuffati in un mondo desertico dove l’estrema carenza d’acqua affligge umani e demoni. Gioca e vivi l’avventura del Principe dei Demoni, Belzebubù, dello sceriffo Rao e del demone Shif alla ricerca della Fonte Leggendaria nascosta nel deserto. In questo GDR d’azione vestirai i panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni protagonista della storia. Guida la tua banda di improbabili eroi ed esplora il leggendario mondo di SandLand sviluppato da Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball e Dr. Slump. Assembla con astuzia e immaginazione carri armati e altri veicoli da pilotare nelle tue avventure sfruttando una vasta gamma di componenti e combinazioni. Costruisci la tua base operativa fino a farla diventare una fiorente città, con l’aiuto dei personaggi che incontrerai esplorando il deserto sconfinato nel corso della storia.

Sand Land arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.