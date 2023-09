Synduality Echo of Ada: ecco il trailer Old Amasia Investigation

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore Game Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di SYNDUALITY: Echo of Ada soprannominato “Old Amasia Investigation”, che introduce la storia della modalità per giocatore singolo. Recentemente, il titolo è stato posticipato dalla precedente data prevista per quest’anno, ma ancora non è stata annunciata la nuova. La descrizione della storia recita:

Scopri come il rifugio sotterraneo di Amasia è andato in rovina. Man mano che i giocatori indagano, troveranno frammenti della storia tra il Ramingo Alba e il suo Magus, Ada, e di come erano collegati alla caduta di Amasia. Presenta anche il dottore Dothan Kuze che salvò Alba dalla prigionia di Amasia e lo collegò ad Ada.

Di seguito una panoramica del gioco:

Synduality: Echo of Ada è ambientato nel 2222, anni dopo la distruzione quasi completa dell’umanità da parte di una misteriosa pioggia velenosa, le “Lacrime della Luna Nuova”, responsabile anche della creazione di orrende creature che danno ora la caccia all’umanità. Per sopravvivere all’apocalisse, gli umani si sono rifugiati nella città sotterranea di Amasia e hanno stretto un patto di collaborazione con particolari intelligenze artificiali chiamate Magus. I giocatori vestiranno i panni degli Erranti, esploratori che si dedicano alla ricerca di una rarissima risorsa, i cristalli AA. Nel corso della propria missione dovranno affrontare creature aliene note come “Ender”, contando sulla capacità dei Magus di guidarli nell’esplorazione, assistere in combattimento e fornire indicazioni, suggerimenti e avvertimenti.

SYNDUALITY: Echo of Ada sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.