Mortal Kombat 1 è in cima alle classifiche UK

Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) è stata la novità più importante della scorsa settimana e, senza alcuna sorpresa, sembra che il gioco abbia avuto un buon inizio per quanto riguarda le vendite. Secondo i dati Gfk relativi alle vendite settimanali di software fisico nel Regno Unito, condivisi da Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter, Mortal Kombat 1 ha debuttato in cima alle classifiche. Le sue vendite di lancio fisico sono diminuite del 38% rispetto a quelle gestite da Mortal Kombat 11 al suo lancio nel 2019, ma le vendite fisiche che tendono al ribasso non sono una sorpresa per nessun gioco a questo punto.

Nel frattempo, anche l’acclamato gioco di ruolo d’azione Soulslike di Neowiz, Lies of P, ha visto un solido debutto, conquistando il terzo posto. Segue dietro a Pikmin 1+2 al secondo posto, con la collezione Switch – lanciata digitalmente a giugno – che ha recentemente visto anche una versione retail fisica. Inoltre, The Crew Motorfest di Ubisoft Ivory Tower è sceso dalla top 10 al numero 11, dopo aver debuttato al secondo posto la scorsa settimana, così come Starfield, che è scivolato al 19° posto. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Mortal Kombat 1 is No.1 in the UK boxed charts. Physical launch sales are down 38% compared with Mortal Kombat 11.

Lies of P is No.3, just ahead of Pikmin 1 + 2 at No.4. Payday 3 comes in at No.7 (all boxed sales)

The Crew Motorfest is down to No.11 and Starfield drops to No.19

— Christopher Dring (@Chris_Dring) September 24, 2023