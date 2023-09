Honkai Star Rail: annunciata la data del livestream special 1.4

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di Hoyoverse uscirà l’11 ottobre per PS5, portando il gioco di ruolo free-to-play di immenso successo ai giocatori su console. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one e finora ha avuto molto successo. Un trailer è stato mostrato allo State of Play di Sony e conferma che tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora, dalle missioni sullo Xianzhou Luofu a Simulated Universe: The Swarm Disaster. Hoyoverse ha annunciato la data del livestream special 1.4 del gioco. L’evento è previsto per il 29 settembre alle 19:30 UTC+8 (le 13:30 in Italia) su YouTube. Di seguito il comunicato:

Commenta, ritwitta e discuti i nuovi contenuti che ti piacerebbe di più vedere e lascia il tuo ID di gioco. Estrarremo casualmente 50 partecipanti per ricevere una ricompensa di 10 Star Rail Pass. Data di fine: 29/09/2023 19:00 (UTC+8) Segui i nostri canali ufficiali per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sulla versione 1.4! (I premi verranno suddivisi tra gli account dei social media per tutte le lingue. L’elenco dei vincitori sarà annunciato 10 giorni lavorativi dopo la fine dell’evento.)

Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store e dispositivi mobile. Il gioco arriverà anche su PS5 dall’11 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.