Twitch: ecco le novità in arrivo

Da diversi mesi Twitch sta lavorando per offrire agli streamer una serie di novità per migliorare la loro esperienza in live. Dalla possibilità di condividere le proprie clip sui social media, ai nuovi strumenti Trust & Safety. Nel Creator Camp verrà lanciato un nuovo percorso di apprendimento intitolato Copyright & Your Channel. Di seguito una panoramica:

A maggio di quest’anno è stato lanciato lo strumento Clip Editor, che consente agli streamer di impostare le loro clip in modalità verticale per poterli condividere facilmente sui social media. Twitch sta, inoltre, lanciando una beta per una nuova funzione chiamata Twitch Chat and Events. Questa funzione aiuterà gli streamer a tenere traccia di ciò che accade nella loro community unendo il feed delle attività, gli eventi e i messaggi della chat in un’unica finestra facile da filtrare. Nel corso di questo mese verrà lanciato il Privacy Center, un centro per tutto ciò che riguarda la privacy sul canale viola, comprese le pratiche su come configurare i controlli sulla privacy e cosa possono fare gli streamer per proteggere le loro informazioni personali ed esercitare i loro diritti in materia. Gli streamer potranno accedere al Privacy Center all’indirizzo che trovate qui, non appena sarà disponibile. Sono stati inoltre annunciati due aggiornamenti agli strumenti di moderazione già esistenti, per aiutare gli streamer e i loro moderatori a mantenere sicure le loro community:

Gli streamer possono condividere i commenti dei moderatori con i canali con cui condividono le informazioni sui ban. Con questo aggiornamento, sarà aumentato anche il numero massimo di relazioni di condivisione che i canali possono avere: da 30 a 50;

Il secondo aggiornamento è relativo alla Shield Mode, ora integrata direttamente nella Mod View, contribuendo a supportare un flusso di lavoro di moderazione più integrato. Con questo aggiornamento è anche stato rinnovato l’aspetto generale della Mod View per snellire la pagina e rendere più facile trovare ciò che si sta cercando, soprattutto per i nuovi moderatori.

