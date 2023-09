CMON sarà presente al Lucca Comics & Games 2023

CMON, editore e designer internazionale di giochi da tavolo, giochi di ruolo e graphic novel, è pronto a stupire anche quest’anno il pubblico di Lucca Comics & Games 2023. Il padiglione monografico di oltre 100 mq in Piazza San Giusto darà il benvenuto a migliaia di appassionati con anteprime ed esclusive firmate da autori di spessore.

L’enorme statua, che pesa oltre 600 kg ed è stata realizzata in oltre 5 mesi di lavoro in EPS trattato con poliuretano e resina e stampato 3D, raffigura perfettamente Cthulhu, “la cosa che non dovrebbe essere”, un’entità gigantesca che ha le sembianze di un umano, di una piovra e di un drago, in assoluto il personaggio più riconoscibile del cupo e spaventoso mondo lovecraftiano. L’opera verrà rivelata al pubblico nella mattinata di mercoledì 1° novembre. Non mancherà Cthulhu: Death May Die e in esclusiva assoluta per Lucca Comics & Games 2023 un crossover che solo CMON poteva realizzare: l’arte di Magnus incontra il mondo dei board-game e i personaggi della Compagnia della Forca diventano miniature, disponibili a tiratura limitata solo nella cinque giorni lucchese, per un incredibile gioco ambientato nel mondo di Zombicide Fantasy.

Finalmente arrivano in italiano due titoli attesissimi: il primo è Marvel Zombies – A Zombicide Game, mentre il secondo è Stranger Things. Come se non bastasse, il gioco di ruolo dedicato ad Assassin’s Creed: creato in collaborazione con Ubisoft e lanciato in versione Kickstarter a settembre, sarà presente in test per il pubblico di Lucca Comics & Games conducendolo nel mitico universo popolato da Assassini e Templari. Infine, il nuovissimo e attesissimo DCeased, l’evoluzione della saga Zombie di DC comics scritta da Tom Taylor che ha spopolato in USA, in cui Superman, contagiato dall’equazione anti-vita, cerca di distruggere l’umanità.

