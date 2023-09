Genshin Impact: rivelati i personaggi della versione 4.2

La versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, sarà disponibile dal 27 settembre. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi 10 Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi. Di recente, è stato pubblicato il teaser trailer su Neuvilette.

Hoyoverse ha pubblicato le informazioni sui nuovi personaggi giocabili dalla versione 4.2 di Genshin Impact: l’Achon Hydro Furina, e la giornalista Charlotte, che lavora presso il giornale l’Uccello a Vapore. Di seguito una panoramica dei due personaggi:

Furina

Nome: Furina

Endless Solo of Solitude

Regina di tutte le acque, stirpi, popoli e leggi

Gnosi: Hydro

Costellazione: Animula Choragi

Charlotte

Nome: Charlotte

Lens of Verity

Reporter dell’Uccello a Vapore

Visione: Cryo

Costellazione: Hualina Veritas

Al momento, l‘aggiornamento 4.0 di del gioco ha introdotto a inizio mese la nuova regione di Fontaine, caratterizzata da acque particolari che consentono ai giocatori di immergersi in profondità. La patch 4.0 include nuove Archon’s Quests, nuovi personaggi e aggiunge anche due nuove abilità disponibili solo per i personaggi di Fontaine: Pneuma e Ousia.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

One lie always follows another, and so "justice" awaits inescapably at the end. The ignorant see this as some kind of farce. But if they trace back to the source, they inevitably realize that they began by deceiving themselves.

— A disordered fable left in… pic.twitter.com/LEg8RZINFf — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 25, 2023