Yu-Gi-Oh! Championship Series torna in Italia

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che le Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) torneranno in Italia per la prima volta dopo quattro anni, con le YCS Bologna confermate per l’8-10 dicembre a BolognaFiere.

Gli eventi YCS sono tra i più importanti della stagione competitiva di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Riuniscono i migliori Duellanti per un weekend di competizioni ad alto livello. In palio: gloria e premi speciali, oltre a World Qualifying Points utili per qualificarsi per il prossimo Yu-Gi-Oh! World Championship.

Articoli Consigliati Rainbow Six Siege: San Paolo accoglierà i giocatori per L’invitational 2024 in Brasile Global Finals World Series of Warzone: Skullface vince un montepremi di 100.000 dollari

Centinaia di persone sono attese nel quartiere fieristico BolognaFiere per tre giorni di emozionanti Duelli, mentre altre migliaia seguiranno la manifestazione in livestream da tutto il mondo. Venerdì 8 dicembre si apriranno le porte e inizieranno gli eventi pubblici. Il torneo Main Event prenderà il via sabato 9 dicembre con round a sistema svizzero. Domenica 10 dicembre si svolgerà il Top Cut, in cui i migliori duellanti si sfideranno in un emozionante torneo a eliminazione diretta. Il tutto culminerà nella Finale che determinerà il Campione YCS Bologna 2023.

Molti i premi in palio, tra cui una Nintendo Switch. Il Campione YCS riceverà uno speciale trofeo YCS e la carta premio Ultra Rara YCS della stagione in corso. Si guadagnerà, inoltre, un posto garantito al prossimo European World Championship Qualifier, dove potrà tentare di qualificarsi per lo Yu-Gi-Oh! World Championship.

Oltre ai tornei principali, tutti i partecipanti potranno divertirsi con numerosi eventi durante il weekend. Negli Eventi Pubblici, i duellanti potranno sfidarsi in Tag Duel, Team Duel 3 vs. 3, e tornei Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Tutti potranno competere per ottenere fantastici premi, tra cui carte oversized, tappetini da gioco e altro ancora.

Le registrazioni per YCS Bologna apriranno presto. Per tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale.