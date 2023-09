Yu-Gi-Oh! Duel Links si arricchisce con il Rush Duel

Il successo globale di Yu-Gi-Oh! è inarrestabile e, tra i vari videogiochi ispirati al franchise, Yu-Gi-Oh! Duel Links è attualmente in pole position. Con l’aggiornamento del 28 settembre, il titolo (attualmente disponibile su iOS, Android e PC e con all’attivo più di 150 milioni di download) aggiungerà al suo interno, oltre ai noti Speed Duel introdotti dal set di regole di Yu-Gi-Oh! Duel Links, anche Rush Duel, ripreso dalla serie anime Yu-Gi-Oh! Sevens. Introdotto nel 2020, Rush Duel ha conquistato il pubblico dei duellanti nipponici da allora: è basato sullo stile di gioco di Yuga Ohdo, protagonista di Yu-Gi-Oh! Sevens, anime in cui crea il Rush Duel per creare un gioco tutto suo, al di là di regole stringenti. Abbiamo partecipato a una preview della nuova espansione, di cui vi mostriamo inoltre il trailer e alcuni screenshot.

Si tratta, difatti, di una esperienza più semplice dello Yu-Gi-Oh! Classico, ma altrettanto esaltante, che usa carte riviste per l’occasione e regole rivisitate. Ad esempio, ad ogni turno, si possono giocare quanti mostri si vogliono, dopo aver pescato carte fino a un massimo di cinque. I duelli si fanno imprevedibili proprio per la quantità di azioni possibili, con continui capovolgimenti di fronte. La cosa bella è che viste le differenze, sono praticamente due giochi diversi nello stesso hub, fruibile sia da giocatori nuovi che affezionati, che introduce una nuova storyline, con i propri personaggi, carte, ricompense e cose da fare.

Nel mondo futuristico di Goha City, un ragazzino di nome Yuga Ohdo rompre le regole e comincia la sua scalata per diventare il Re dei Duellanti. Nel gioco si potrà giocare nei panni di Yuga, Luke, Gavin e Romin, esplorando i luoghi noti dell’anime Sevens, adattati al mondo di Duel Links, come la scuola, lo stadio e il ristorante A.I.. Come funziona? Sbloccare il mondo di Sevens e il Rush Duel è automatico ed è subito disponibile da giocare, anche dai nuovi player. Naturalmente si impersoneranno personaggi di quel mondo, usando le carte apposite e regole specifiche e semplificate, o adattate. I giocatori partono da 6000 Life Points, con tra 30 e 40 carte nel mazzo. Correte sul sito ufficiale per poter scaricare il gioco e provare tutte le novità.