The Last Case of Benedict Fox in arrivo su PlayStation 5

Il publisher Rogue Games e lo sviluppatore Plot Twist Studio hanno annunciato che l’action-platform lovecraftiano, The Last Case of Benedict Fox, è in arrivo su PlayStation 5 (data non ancora annunciata). Questa versione rappresenta l’edizione definitiva dell’atmosferico metroidvania, grazie a una serie di miglioramenti rispetto alla versione originale. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La versione per PlayStation 5, considerata l’edizione definitiva, vanta notevoli miglioramenti in termini di controllo e velocità dei combattimenti e del gameplay dei platform che, insieme, migliorano notevolmente l’esperienza di gioco. Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti alla grafica, all’interfaccia utente, all’intelligenza artificiale dei nemici, agli enigmi e altro ancora, oltre a nuove caratteristiche di gioco.

Ha dichiarato in merito Matt Casamassina, CEO di Rogue:

“Si tratta di miglioramenti visivi e di gameplay sostanziali e significativi che portano quello che era già un Metroidvania assolutamente splendido ed estremamente coinvolgente a nuove vette su PlayStation 5”.

Caratteristiche:

Scendere nel Limbo – Il legame di Benedict Fox con il suo compagno demone gli permette di scendere nella coscienza di una persona deceduta, facendolo entrare nel mondo del Limbo. La mente è un luogo pericoloso, con emozioni potenti e ricordi dolorosi! Man mano che il detective scopre altri indizi, il Limbo si sposta e il pericolo è in agguato.

Sistema di combattimento demone-potenziato – I giocatori incontreranno nemici spietati e pericolosi durante il loro viaggio per risolvere il caso. Utilizzate una combinazione di oggetti, ambienti, armi e abilità di attraversamento per superare il pericolo che vi attende.

Un mistero oscuro – Quando Benedict si stabilisce nel maniero coloniale della famiglia su cui sta indagando, una storia ricca e tragica si dipana mentre esplora la loro storia intima e inquietante.

Stile artistico burtonesco – Lasciatevi affascinare dal drammatico design cinematografico gotico ispirato ai film noir e agli incubi lovecraftiani mentre esplorate, attraversate e progredite nel Limbo nel vostro viaggio per risolvere l’ultimo caso di Benedict Fox.

Miglioramenti per PlayStation 5 – Le meccaniche di combattimento e platform completamente rinnovate consentono un’esperienza più fluida e veloce. I miglioramenti apportati alla grafica, all’interfaccia utente e all’intelligenza artificiale dei nemici ne fanno l’esperienza definitiva per gli appassionati di Metroidvania gotici.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che il gioco è al momento disponibile su PC e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass.