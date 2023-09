Capcom non è interessata ad acquisire nuovi studi, né ad essere acquisita

Capcom non è interessata ad acquisire nuovi studi, né è interessata ad essere acquisita, ha dichiarato il suo COO.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg, al COO di Capcom Haruhito Tsujimoto è stato chiesto quale fosse la posizione dell’azienda in materia di fusioni e acquisizioni.

“Penso che ci siano state molte trattative di fusione e acquisizione nell’industria dei videogiochi”, ha risposto Tsujimoto. “Una volta eravamo un obiettivo, ma piuttosto che acquisire una società esterna, preferiamo una crescita organica.

“È importante formare e sviluppare internamente le risorse umane per portare avanti le strategie di crescita. Credo anche che possiamo avvalerci di partner esterni, ma non abbiamo intenzione di acquisire aziende“.

A Tsujimoto è stato poi chiesto cosa accadrebbe se un’azienda come Microsoft si avvicinasse a Capcom con l’obiettivo di acquisirla.

“Declinerei gentilmente l’offerta”, ha risposto, “perché credo che sarebbe meglio se fossimo partner alla pari”.

Il prezzo delle azioni di Capcom ha toccato un nuovo massimo storico di 5.270 ¥ a maggio e da allora ha superato questo record numerose volte, raggiungendo i 6.520 ¥ a luglio.

Nei suoi risultati finanziari relativi all’anno conclusosi il 31 marzo 2023, l’azienda ha dichiarato di aver venduto 41,7 milioni di giochi in quel periodo di 12 mesi, battendo il suo record per il maggior numero di giochi venduti in un anno commerciale.

Con le successive uscite di Street Fighter 6 e del remake di Resident Evil 4, Capcom ha anche dichiarato a maggio che prevede di battere nuovamente il record per l’anno che si concluderà il 31 marzo 2024.

Ricordiamo infine che pochi giorni fa si è tenuto l’Online Program speciale in occasione del Tokyo Game Show.