Crash VS Spyro Racing: scoperto prototipo di gioco per la prima Xbox

È stato recentemente scoperto un vecchio prototipo di Crash VS Spyro Racing, su un disco rigido che si trovava all’interno di un sistema di sviluppo Xbox.

Il sorprendente ritrovamento è stata fatto da Modern Vintage Gamer, uno YouTuber che è anche il Carbon Engine Lead di Limited Run Games e che in precedenza ha lavorato presso l’esperto team per le remaster Night Dive Studios.

Articoli Consigliati Relic Hunters Legend: trailer per il lancio in accesso anticipato del looter-shooter Capcom non è interessata ad acquisire nuovi studi, né ad essere acquisita

Dopo aver conservato i dati sull’unità, MVG ha scoperto un misterioso gioco chiamato Crash vs. Spyro Racing. La demo in sé è piuttosto limitata e non presenta effettivamente nessuno dei due personaggi, ma solo un omino con il casco. Ci sono però delle prove anche piuttosto evidenti che fanno capire di come il gioco fosse pensato proprio per i personaggi di quei due franchise.

Le casse di legno del gioco, quando vengono colpite, hanno lo stesso suono di quelle di Crash Bandicoot, e cercando nel codice eseguibile si scopre proprio il nome “Crash vs. Spyro Racing”. Ma ancora più interessante è la presenza di un file video: a tutti gli effetti, sembrerebbe proprio la sequenza introduttiva del gioco. Qui sotto degli screen di quella sequenza. Riconoscibili i due protagonisti che danno il nome al titolo, e tra gli altri piloti sembrerebbe esserci anche il Dr. Neo Cortex (non visibile in questi screen).

Andando a cercare ancora più a fondo, MVG è riuscito a rintracciare le origini del progetto, compreso il suo sviluppatore, LT Studios con sede nel Regno Unito. LT Studios è stata fondata nel 1999 e sarebbe diventata parte di Argonaut Software nel 2001. LT Studios avrebbe poi sviluppato Malice sulla prima Xbox, per poi chiudere definitivamente, insieme alla società madre Argonaut, nel 2004.

MVG ha reso disponibile la demo, in modo che possiate giocarci su una Xbox moddata, se lo desiderate. Qui sotto il video caricato sul suo canale YouTube.