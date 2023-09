Disney Speedstorm: evento il 28 settembre per il lancio del free-to-play

Gameloft ha annunciato che il 28 settembre alle ore 18:00 italiane, terrà un evento speciale per celebrare l’arrivo della versione free-to-play di Disney Speedstorm, kart game con i personaggi dell’universo Disney, al momento in accesso anticipato. Ci sarà uno sneak peek dei contenuti stagionali in arrivo, la premiere della season di Alladin, importanti cambiamenti dall’accesso anticipato, consigli in Q&A, con il game team che si sfiderà in pista. Potete vedere il filmato dell’annuncio in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

BATTAGLIE AL VOLANTE CON DISNEY E PIXAR

Un incredibile cast di personaggi, tra cui Mulan, Topolino, Sulley, Baloo, Capitan Jack Sparrow, la Bestia e altri ancora, è pronto a scendere in pista. Migliora gli attributi di ogni pilota e sfrutta al massimo le abilità uniche che possono influenzare l’esito della gara e cambiare radicalmente il tuo modo di giocare!

CORSE ARCADE RIVOLUZIONATE

Chiunque può imparare a giocare a Disney Speedstorm, ma padroneggiare abilità e tecniche, usare il nitro con il giusto tempismo, effettuare una derapata precisa in curva e adattarsi agli ambienti dinamici delle piste, sono fattori fondamentali per dominare la gara.

GAREGGIARE INSIEME NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Scegli il tuo pilota e sfreccia in solitaria su piste cariche di azione oppure sfida gli amici in modalità multiplayer locale e online. Puoi anche affrontare giocatori di tutto il mondo per diventare una leggenda online.

PISTE ISPIRATE AI MONDI DISNEY E PIXAR

Avvia il motore in ambienti ispirati ai tuoi film Disney e Pixar preferiti. Dal Porto del Kraken dei Pirati dei Caraibi alle terre selvagge della mappa Rovine della giungla de Il libro della giungla, passando per il Reparto spaventi di Monsters & Co., ti godrai questi mondi da una prospettiva nuova ed emozionante pensata appositamente per le corse!

PERSONALIZZA IL TUO STILE

Scegli la tua tuta da pilota preferita, una livrea sgargiante per il tuo kart, ruote e spoiler eleganti, poi sfoggia il tuo stile: tutto questo e molto altro grazie alle tante funzioni di personalizzazione del gioco!

NUOVI CONTENUTI

L’azione non rallenta mai grazie a nuovi contenuti stagionali. Verranno aggiunti regolarmente nuovi piloti Disney e Pixar con abilità speciali da padroneggiare (o contrastare) e spesso verranno create piste uniche per arricchire il tutto con nuove strategie. Verranno introdotti regolarmente anche personaggi di supporto (aiutanti), ambienti, opzioni di personalizzazione e oggetti collezionabili, quindi ci sarà sempre qualcosa da scoprire.

Qui sotto il trailer, ricordando che la precedente stagione era incentrata su Lilo & Stitch. Il gioco sarà disponibile free-to-play su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch, ed è possibile pre-registrarsi anche alle versioni mobile (iOS e Android).