Relic Hunters Legend: trailer per il lancio in accesso anticipato del looter-shooter

Da oggi 25 settembre è disponibile, su Steam in accesso anticipato, Relic Hunters Legend, action-GDR looter-shooter sviluppato da Rogue Snail e pubblicato da Gearbox Publishing. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche dell’accesso anticipato, come scritto nell’aggiornamento della pagina Steam del gioco:

Articoli Consigliati Capcom non è interessata ad acquisire nuovi studi, né ad essere acquisita Endless Dungeon: presentata la collaborazione con Lera Lynn per la colonna sonora

Nuova modalità di gioco : In una nuova modalità di gioco Asteroid Dungeon Nemesis, i giocatori possono guadagnare il miglior bottino della galassia conquistando cinque missioni sempre più impegnative. Una volta completata ogni missione, da soli o in partite multigiocatore altamente cooperative con un massimo di altri tre Cacciatori, i giocatori possono ricevere incredibili ricompense a tempo limitato come materiali leggendari ultra-rari, equipaggiamento e armi endgame e molte taglie.

: In una nuova modalità di gioco Asteroid Dungeon Nemesis, i giocatori possono guadagnare il miglior bottino della galassia conquistando cinque missioni sempre più impegnative. Una volta completata ogni missione, da soli o in partite multigiocatore altamente cooperative con un massimo di altri tre Cacciatori, i giocatori possono ricevere incredibili ricompense a tempo limitato come materiali leggendari ultra-rari, equipaggiamento e armi endgame e molte taglie. Friendships Adventures : Attraverso la missione per giocatore singolo Friendship Adventures, i giocatori possono approfondire le storie e la lore dei Cacciatori. Il lancio in Accesso Anticipato fa debuttare la Friendship Adventures “Eroe Keytar” per sbloccare Raff, l’ingegnera musicista della squadra, e “Asso di Cuori” per Ace, l’asino pilota jetpacking della squadra.

: Attraverso la missione per giocatore singolo Friendship Adventures, i giocatori possono approfondire le storie e la lore dei Cacciatori. Il lancio in Accesso Anticipato fa debuttare la Friendship Adventures per sbloccare Raff, l’ingegnera musicista della squadra, e per Ace, l’asino pilota jetpacking della squadra. Aumenta di livello, personalizza e completa le missioni per immergerti nella storia dei 5 cacciatori di reliquie.

Gioca più di 40 missioni multigiocatore in cooperativa

Combattere l’Impero Ducan e ripristinare il passato giocando decine di missioni della storia per giocatore singolo

Cacciate, create e aumentate di livello 8 potenti Reliquie (nuove aggiunte dalla Closed Beta 2): Tre nuove potenti reliquie: il Martello del Tuono, la Croce e il Gatto di Ossidiana).

Combattete attraverso linee temporali alternative, affrontando missioni a difficoltà Difficile ed Epica

Fai salire di livello i tuoi Cacciatori fino al livello 40 – vediamo chi di voi sarà il primo a farlo!

Trovate equipaggiamenti unici e armi leggendarie sconfiggendo i boss più difficili, oppure scambiateli con i vostri compagni Cacciatori nel Mercato Segreto.

Qui sotto il trailer di Relic Hunters Legend.