Hotel Barcelona Anteprima: un soggiorno da brivido offerto da Suda51 e Swery

Era il 2019 quando Swery e SUDA51, due degli autori di videogiochi giapponesi più importanti e conosciuti annunciavano la collaborazione con Devolver Digital per Hotel Barcelona, un gioco di stampo horror con diverse influenze, come quella delle pellicole di David Lynch (come Twin Peaks, espressamente citata dagli autori) e giochi come Forbidden Siren. Sembra passata una vita e probabilmente è proprio così: SUDA51 ha lavorato ad altri progetti, Devolver Digital si è riconfermato essere un publisher leggermente fuori dai canoni tradizionali e Swery.. beh, Swery ha fatto il suo, pubblicando un gioco che non ha catturato il pubblico come i suoi lavori precedenti. Nel mezzo di tutti questi avvenimenti il COVID, una guerra e anche la fine di Google Stadia, progetto di Mountain View su cui doveva sbarcare proprio quest’ultimo gioco. La vita è passata, ma alla fine Hotel Barcelona è vivo e vegeto e si prepara all’arrivo.

La presentazione ufficiale, a distanza di quasi cinque anni dal suo annuncio, è avvenuta nel corso del Tokyo Game Show 2023, durante la conferenza di Xbox. Il trailer ha spiegato in maniera rapida e concisa tutti gli elementi che vanno a costituire il cuore e l’essenza di Hotel Barcelona e siamo pronti a vederli (almeno quelli più importanti) e ovviamente a raccontarli.

Hotel Barcelona: un soggiorno che non sarà di vostro gusto

Inizialmente in molti pensavano che Hotel Barcelona altro non fosse che un gioco criptico, magari con una trama articolata e tanti tocchi di genio, dovuti soprattutto alla collaborazione tra i due game designer. In realtà il nuovo gioco è (per stessa definizione degli autori) un tributo e una parodia ai film di genere horror prodotti negli Stati Uniti d’America. Il gioco è ambientato proprio all’Hotel Barcelona ed è un metroidvania in 2.5D. I giocatori ricoprono il ruolo di un uccisore di serial killer, con tutti i più famosi uccisori seriali degli USA intrappolati all’interno di questo albergo. L’obiettivo è dunque quello di avanzare man mano in quello che gli autori definiscono un semi open world per riuscire a concludere la caccia e uccidere appunto il boss di fine livello.

Fin dal trailer è emerso chiaro come i due sviluppatori abbiano optato per una vasta scelte di armi decisamente abbondati. Come confermato da Swery in una lunga intervista con Microsoft (ricordiamo che il gioco è esclusiva Xbox Series S e Xbox Series X), al di là dell’arma principale sarà possibile utilizzare fucili a pompa, molotov e molte altre, che si ottengono tramite alcuni forzieri sparsi per la mappa. Un arsenale di morte, dunque, a disposizione dei giocatori che avranno però la possibilità anche di perdersi all’interno del gigantesco albergo. L’albergo di Hotel Barcelona è un edificio di dimensioni importanti. Oltre alle stanze, sono presenti anche altri locali come per esempio il casinò e un piccolo campeggio. Sono presenti un totale di 7 micro ambienti di gioco, che formano un unico, gigantesco mondo.

Il loop non si può spezzare

A differenza di altri giochi, anche se Hotel Barcelona sfrutterà comunque la meccanica del loop (che abbiamo già visto in tanti altri giochi), lo farà in maniera diversa. Chiamata Slasher Phantom, ogni volta che un giocatore morirà rimarrà impresso lo spirito del fantasma, come accadeva nei giochi di guida. Si potranno avere fino a tre fantasmi, che hanno come scopo quello sì di aiutare, ma anche di spingere i giocatori a intraprendere magari dei percorsi diversi rispetto al primo tentativo.

In questo caso, Hotel Barcelona non offrirà la classica esperienza del loop, ma è comunque una meccanica di gioco decisamente curiosa, frutto ovviamente della natura del gioco. In un metroidvania non esiste mai una strada sicura e semplice, ma spingere i giocatori a effettuare scelte diverse potrebbe essere davvero un piccolo tocco di classe per far avvicinare alcuni neofiti al genere, ma senza ovviamente aiutarli fin troppo.

Una grafica squisita, per un horror spietato

Sul piano tecnico è ancora ovviamente troppo presto per giudicare il gioco di Swery e Suda51. L’aspetto grafico, però, ci ha colpiti in maniera decisamente positiva. Hotel Barcelona è pulito, con una splendida esecuzione tecnica che ci si aspetta da una produzione di questo genere. Ed è sicuramente una buona notizia, soprattutto considerando che Devolver Digital non sembra più essere coinvolto nel progetto.

A livello tecnico sicuramente sarà importante riuscire ad azzerare l’input lag. Il frame rate è apparso decisamente solido, senza mai scendere sotto i 60 frame per secondo, necessari per un gioco del genere. Per quanto riguarda le piattaforme, al momento il titolo è un’esclusiva Xbox Series S e Xbox Series X, ma non è escluso che in futuro il titolo non possa comparire anche su PlayStation o console Nintendo. Confermata, invece, l’uscita su PC.

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Sviluppatore: WhiteOwls

Publisher: WhiteOwls

Data d’uscita: 2024

Hotel Barcelona sembra avere tutte le carte in regola per poter essere un metroidvania d’autore. Certo, è ancora troppo presto per esprimersi ma il materiale mostrato nel corso della fiera nipponica ci ha lasciati decisamente soddisfatti. Ora è tutto nelle mani di White Owls, il team di sviluppo di Swery, che dovrà dimostrare di essere all’altezza di una produzione importante sia per i giocatori, sia per Xbox, che punta tantissimo a ritagliarsi uno spazio importante proprio nel territorio del Sol Levante.