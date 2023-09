Persona 3 Portable e Persona 4 Golden: in arrivo le edizioni fisiche, ecco quando aprono i pre-ordini

Limited Run Games rilascerà le edizioni fisiche di Persona 3 Portable (trovate qui la nostra Recensione) e Persona 4 Golden (trovate qui la nostra Recensione) per PlayStation 4, Xbox Series /One e Switch, ha annunciato il distributore . I preordini per Persona 3 Portable sono disponibili dal 29 settembre al 12 novembre tramite il negozio online Limited Run Games, mentre i preordini di Persona 4 Golden dal 27 ottobre. Le informazioni sull’edizione fisica di Persona 4 Golden verranno condivise nelle prossime settimane, mentre Persona 3 Portable sarà disponibile nelle edizioni Standard, Grimoire e SEES. Di seguito una panoramica:

Grimoire Edition (€69,99)

S.E.E.S. Edition (€199.99)

Di seguito una panoramica dei due titoli:

Persona 3 Portable

Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell’ “Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia.

Persona 4 Golden

Inaba – una tranquilla cittadina del Giappone rurale è il teatro del fiorire dell’adolescenza in Persona 4 Golden. Una storia di crescita in cui il protagonista e i suoi amici dovranno affrontare un viaggio a seguito di una catena di omicidi seriali. Scopri anime gemelle, sentimenti di appartenenza e affronta i lati più oscuri dell’animo umano.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Time never waits. It delivers all equally to the same end…

That's right- Persona 3 Portable is coming to Limited Run on September 29th! Check it out on Switch, Xbox and PS5 physical! pic.twitter.com/h95Il85dBM

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 25, 2023