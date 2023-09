The Last of Us Day 2023: Naughty Dog festeggerà la ricorrenza senza alcun “botto”

Come ogni anno, per l’universo videoludico (soprattutto quello PlayStation), il 26 settembre si festeggia il The Last of Us Day. L’ex-Outbreak Day ricade in questa giornata proprio perché il 26 settembre in-game coincide con l’inizio della pandemia scatenata dal Cordyceps che ha poi portato al mondo post-apocalittico vissuto da Joel, Ellie ed Abby! Quest’anno inoltre, The Last of Us ha festeggiato i 10 anni dalla sua pubblicazione, ma a quanto pare i festeggiamenti di quest’anno saranno entusiasmanti rispetto agli anni passati.

É stata la stessa Naughty Dog a confermare i festeggiamenti senza alcun annuncio importante per quanto riguarda il The Last of Us Day 2023:

“Alle 9:00 PT (18:00 italiane, ndr) festeggeremo con uno streaming dedicato al The Last of Us Day con annunci incentrati su arte, merchandising e altro ancora. Anche se onoriamo l’eredità decennale della serie, non discuteremo di eventuali progetti futuri di giochi o programmi TV.”

In molti si sarebbero aspettati di assistere nella giornata odierna almeno al reveal trailer o a qualche stralcio di gameplay del nuovo titolo multiplayer ambientato nell’universo dell’IP creata dal “cagnaccio”, ma il riavvio della produzione del gioco ha automaticamente eliminato questa possibilità.

Dunque, vi diamo appuntamento a pomeriggio inoltrato per scoprire cosa avrà da offrire Naughty Dog nella giornata odierna, ma sicuramente l’hyper dei giocatori e fan della serie non sarà dei migliori!