Red Dead Redemption 2 è stato classificato per Nintendo Switch in Brasile

Una versione per Nintendo Switch di Red Dead Redemption 2 è stata avvistata sul sito web del rating board brasiliano. Come notato da un utente Twitter, una versione Switch non annunciata del gioco di Rockstar Games è elencata insieme alle versioni attualmente disponibili del gioco. Tuttavia, non è immediatamente chiaro quando l’elenco Switch sia stato aggiunto al sito Web del comitato di classificazione. Di recente, lo scrittore della serie Red Dead Redemption Michael Unsworth ha recentemente lasciato Rockstar dopo 16 anni presso la società. L’ex direttore della sceneggiatura aveva lavorato praticamente su tutte le principali uscite di Rockstar Games durante la sua permanenza in azienda. In particolare, è uno dei tre scrittori accreditati per le storie di entrambi i giochi di Red Dead Redemption.

Il gioco è stato originariamente classificato nel settembre 2018 prima del suo rilascio su PlayStation 4 e Xbox One il mese successivo. Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato anche per PC e per Stadia nel 2019. Il proprietario di Rockstar Take-Two ha dichiarato il mese scorso che Red Dead Redemption 2 ha venduto oltre 55 milioni di copie fino ad oggi. Secondo la società di ricerca Circana (ex NPD Group), è il secondo titolo più venduto negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni in base alle vendite in dollari. Dato che il gioco open-world porrebbe forti esigenze al vecchio hardware di Switch, una potenziale uscita di Red Dead Redemption 2 per la console Nintendo arriverebbe probabilmente sotto forma di una versione cloud che utilizza la tecnologia di streaming per riprodurre il titolo da un server. Rockstar ha rilasciato il porting per Switch e PS4 dell’originale Red Dead Redemption il mese scorso. Il gioco ha venduto oltre 23 milioni di copie da quando è stato rilasciato per la prima volta per PS3 e Xbox 360 nel 2010.

