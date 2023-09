Razer BlackShark V2 HyperSpeed Recensione: l’headset per i “veri” Pro Player

L’Esport ha bisogno di equipaggiamenti speciali, con i Pro Player che sono sempre alla ricerca di accessori utili a fornire anche quel minimo vantaggio nelle prestazioni capace di portare alla vittoria. Audio e comunicazione sono 2 fattori molto importanti nelle competizioni Esport e nel multiplayer competitivo “normale” e la ricerca di un headset in grado di garantire qualità e prestazioni oltre la media e sempre difficile. Tra i tanti marchi presenti sul mercato, una delle scelte migliori da compiere è quella di affidarsi a Razer, uno dei tanti leader in questo settore che di recente ha deciso di lanciare sul citato mercato il nuovo headset Razer BlackShark V2 HyperSpeed, destinato proprio a tutti coloro che intendono impegnarsi con costanza nei giochi E-sportivi. Ma siamo sicuri che BlackShark V2 HyperSpeed possano essere considerato un headset da spuntare tra quelli papabili allo scopo? Noi di GamesVillage ne abbiamo ricevuto uno e dopo aver testato il nostro headset, possiamo finalmente darvi il nostro giudizio finale.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed è una piuma, siamo sicuri di averle indossate?

Razer, insieme a Turtle Beach, sono sempre stati sinonimo di qualità! Ma a questo giro il primo produttore si è superato, perché è stato in grado di realizzare un headset wireless ultra-leggero senza sacrificare le prestazioni. Razer BlackShark V2 HyperSpeed si presenta come delle cuffie comodissime e leggerissime, dato che il peso registrato e di soli 280 grammi. Parliamo di un peso irrisorio che dà la sensazione di non indossare affatto alcun headset, garantendo un confort duraturo e che ne permette l’utilizzo per tante ore di seguito. Il peso basso è accompagnato dal già citato confort offerto dai cuscinetti auricolari memory foam aderenti che si adattano alla forma della propria testa, facendo la giusta pressione che isola il giocatore dall’ambiente circostante senza infastidire o danneggiare le orecchie. L’isolamento dal mondo esterno si manifesta semplicemente indossando l’headset da gaming, con il punto massimo che si raggiunge una volta immersi in-game!

Le cuffie da gaming BlackShark V2 HyperSpeed si presentano dunque con il classico colore nero “Razer”, un form factor non troppo imponente e un design molto professionale, che potrebbe far passare le cuffie anche come un headset destinato al semplice commento di competizioni Esport. Il microfono a banda super larga cardioide garantisce una tecnologia così avanzata che permette di parlare ai compagni di team con una voce chiara e profonda. Dunque, questo microfono scollegabile di nuova generazione garantisce una qualità sonora della propria voce nitida e naturale, con distorsioni al minimo e tanti controlli che offrono vari settaggi, tra cui riduzione del rumore ambientale (anche se non proprio al minimo), equalizzazione e voice gate. Inoltre è perfettamente regolabile e questo è un punto a favore, che però va a scontrarsi con l’impossibilità di rimuoverlo dalla struttura, feature ormai presente in molti altri headset presenti.

Meglio l’audio in entrata o in uscita?

Come ormai avrete capito, Razer BlackShark V2 HyperSpeed è un headset da gaming destinato soprattutto a tutti coloro che intendono scrivere il proprio nome nelle competizioni Esport, manifestazioni dove occorre sia immersione in-game, sia una comunicazione perfetta con il proprio team. Dopo aver provato per qualche giorno queste nuove cuffie, a nostro avviso la qualità del microfono supera quella degli auricolari, seppur di poco. Non lasciatevi confondere però da quest’ultima affermazione: le BlackShark V2 HyperSpeed permettono di captare ogni genere di suono in-game grazie alla tecnologia portata dai driver Razer Triforce da 50mm che trasmette individualmente le frequenze alte, medie e basse, offrendo dunque la potenza di 3 driver in 1. Questo genera un audio ben definito, che permette di distinguere quasi perfettamente ogni suono ambientale, musiche di sottofondo e qualsiasi altra componente audio ascoltabile in quel preciso momento. Ovviamente, settando il proprio headset sarà possibile impostare al meglio il proprio setup. Ma possiamo affermare che questo headeset sia in grado di offrire la miglior qualità audio presente sul mercato? A nostro avviso purtroppo no, ma sicuramente può essere collocato nei posti alti di un’ipotetica classifica.

Al contrario però, come anticipato in precedenza, il microfono presente su questo headset può e deve essere considerato come uno dei migliori su cui si possa fare affidamento e ciò gioverà soprattutto ai vostri compagni di squadra. Dunque, se la componente audio in entrata non raggiunge il primato (anche se non di molto), peso, confort e microfono possono essere considerati come secondi a nessuno!

Per quanto riguarda invece la connettività dell’headset da gaming, in questo caso Razer offre ben 3 strade:

Hyperspeed Wireless da 2.4 GHz a bassa latenza

Bluetooth 5.2 attivabile con un semplice pulsante

Connessione con cavo USB Type-C a USB Type-A

State pur sicuri che in termini di connessione senza cavo, la qualità audio è sempre rimasta al top e non ha mai presentato cali o disconnessioni. Ovviamente, il massimo delle prestazioni viene offerto dalla modalità wireless, con il passaggio al Bluetooth che fa perdere qualcosa in termini di qualità audio e comunicazione. Per quanto riguarda invece la compatibilità, BlackShark V2 HyperSpeed possono essere utilizzate su PC, mobile e console, anche se le piattaforme Xbox non vengano per nulla citate sulla scatola e purtroppo non abbiamo avuto modo di testarle su tali console.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed: la prova sul campo

Ovviamente, abbiamo testato le Razer BlackShark V2 HyperSpeed solo su alcuni titoli competitivi e destinati all’Esport, escludendo dalla nostra prova giochi single player e privi di una componente competitiva. Su Fortnite i passi dei giocatori nemici sono stati rilevati in maniera ottima e siamo stati in grado di capire la loro posizione senza la minima difficoltà. La distinzione dei suoni in generale è stata dunque più che buona, così come il mix audio in-game e voci degli alleati. Anche su Apex Legends il test è stato più che convincente, con la direzione del fuoco nemico captabile come se fossimo noi stessi sul campo di battaglia.

Meno convincente invece è stata la prova su Overwatch 2, terzo e ultimo gioco con cui abbiamo testato le cuffie. Trattandosi di un titolo che presenta anche diverse soundtrack e musiche durante i match, la posizione delle azioni nemiche è risultata meno chiara (ma comunque buona) e in alcuni casi ho dovuto smanettare un po’ con i settaggi per trovare quelli migliori e per permettere all’headset di performare meglio. Come detto prima, trattandosi di un prodotto chiaramente indicato per gli Esport, abbiamo deciso di non testarlo su titoli single player.

Ultimo, ma non meno importante, adesso parliamo della durata della batteria. Considerando le Turtle Beach Steath Pro come un prodotto fuori dal mercato in termini di durata della batteria, che è pressoché infinita, sicuramente le Razer BlackShark V2 HyperSpeed offrono una durata abbastanza competitiva. Le 70 ore promesse dal produttore non sono state raggiunte, ma sicuramente per 2 giorni abbondanti (e una manciata di ore successive) le BlackShark ci hanno supportato alla grande prima di richiedere la necessaria ricarica. Dunque, potete stare certi che le cuffie, se ricaricate a dovere, non vi abbandoneranno improvvisamente durante le intense sessioni di gaming. Non dimentichiamo però che grazie al cavo in dotazione, sarà possibile giocare anche durante la fase di ricarica!

Razer BlackShark V2 HyperSpeed è un ottimo prodotto destinato a tutti i giocatori che fanno dell’Esport la loro ragione di vita. Con un ottimi mix tra cuffie e microfono, con la bilancia che pende leggermente dalla parte di quest’ultimo, questo splendido headset garantisce a chi lo utilizzerà confort e comodità quasi inesistenti nelle altre cuffie da gaming. Ottime anche per chi vuole dilettarsi come caster e commentare competizioni Esport. Inoltre, il prezzo proposto pari a 149.99 euro non è così inavvicinabile e può essere considerato come un punto a favore finale in grado di far cadere la vostra scelta su questo headset.