Marvel’s Spider-Man 2: lo spot televisivo mostra Spider-Man contro Venom

Tra tutti i dettagli e il gameplay di Marvel’s Spider-Man 2, un nuovo spot televisivo cinematografico ha fatto il giro in Brasile. Doppiato in portoghese e condiviso da @multiversebro su Twitter, vede Miles Morales e Peter Parker combattere contro Venom a Manhattan. Date un’occhiata qui sotto.

I trailer e gli screenshot del gameplay hanno mostrato Venom fino ad ora, ma questo spot cinematografico evidenzia la differenza di dimensioni tra lui e i due Spider-Men. Naturalmente, in tutto questo, Peter Parker viene mostrato in una scenaimportante dove raccoglie la determinazione per combattere il simbionte. L’identità di Venom rimane sconosciuta, ma Miles e Peter stanno facendo del loro meglio per vincere. Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5, dopo essere che di recente è entrato in fase Gold. Nonostante sia ambientato su una mappa grande circa il doppio dei giochi precedenti, con nuove aree come Queens e Brooklyn, il tempo di gioco è più o meno lo stesso del primo gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.