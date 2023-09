Genshin Impact: trailer di presentazione su Neuvilette

La versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, sarà disponibile dal 27 settembre. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi 10 Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi. Di recente sono stati rivelati i personaggi giocabili nella versione 4.2 del titolo.

Hoyoverse ha pubblicato il trailer di presentazione del nuovo personaggio Hydro a cinque stelle Neuvilette. Il trailer si intitola “Convergenza delle acque” e si focalizza sul personaggio del Giudice Supremo e sui suoi doveri all’interno della corte di Fontaine; inoltre, vengono messe in evidenza le abilità in battaglia. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di hoyolab qui. Al momento, l‘aggiornamento 4.0 di del gioco ha introdotto a inizio mese la nuova regione di Fontaine, caratterizzata da acque particolari che consentono ai giocatori di immergersi in profondità. La patch 4.0 include nuove Archon’s Quests, nuovi personaggi e aggiunge anche due nuove abilità disponibili solo per i personaggi di Fontaine: Pneuma e Ousia.

Articoli Consigliati Magic The Gathering: ecco le ultime novità dal MagicCon Hotel Barcelona Anteprima: un soggiorno da brivido offerto da Suda51 e Swery

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.