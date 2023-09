 Magic The Gathering: ecco le ultime novità dal MagicCon

Magic: The Gathering, durante il MagicCon: Vegas a Las Vegas, Nevada, ha rivelato dettagli entusiasmanti sui prossimi tre set in arrivo. Il panel sulle anteprime ha dato il via agli eventi del fine settimana sul palco principale e ha offerto alle migliaia di partecipanti alla convention uno sguardo approfondito a Le Caverne Perdute di Ixalan, al ritorno su un amato Piano con Ravnica Remastered e a una vetrina sui trattamenti delle carte per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Le Caverne Perdute di Ixalan conterrà emozionanti carte booster fun a tema il mondo di Ixalan e la sua cultura di ispirazione meso e sudamericana. Queste carte conterranno i personaggi, i luoghi e i dinosauri preferiti dai fan, provenienti da tutto il franchise. Gli eventi di pre-release nei negozi del circuito Wizards Play Network inizieranno il 10 novembre, mentre il lancio mondiale avrà il via il 17 novembre. Il set Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Holiday continua a esplorare personaggi e luoghi familiari in modi creativi e si basa sul set principale, uscito a giugno. La versione Jumpstart, Jumpstart Vol. 2, è perfetta sia per i giocatori nuovi sia per quelli esperti e un ottimo modo per trascorrere del tempo con la famiglia durante le vacanze (e oltre). Questa versione ha cinque temi aggiuntivi da mischiare e abbinare: mortali, astuzia, orchi, cavalieri, elfi. Mescola e gioca. Ravnica Remastered riunisce le carte più iconiche dei precedenti set di Ravnica per un’esperienza di draft potenziata e nostalgica e un’offerta collezionabile unica. Tutto ciò che amiamo di Ravnica è qui; le gilde, l’ambientazione, i personaggi e il gameplay. Porta il fascino vecchia scuola con le carte con cornice retrò e aggiungi nuovi tesori al tuo mazzo con le carte anime serializzate.

