Sonic Superstars: disponibile la parte 1 del fumetto digitale Fang’s Big Break

Per Sonic Superstars è disponibile la parte 1 del fumetto digitale Fang’s Big Break realizzato dal Sonic Team e pubblicato sui canali social ufficiali di Sonic. Sonic Superstars: Fang’s Big Break prende spunto dalla storia di Sonic Superstars e dal recente video animato Trio of Trouble, presentando nuovamente Fang e le sue prime avventure nelle Northstar Islands. La storia è stata scritta dallo sceneggiatore Ian Flynn e disegnata dall’illustratore Evan Stanley. Per saperne di più, dai un’occhiata alle prime quattro pagine sui social di Sonic. Ricordiamo che è possibile prenotare le edizioni standard, fisica e digitale, o la Digital Deluxe Edition di Sonic Superstars, prima del lancio sul sito ufficiale qui, per ottenere l’aspetto esclusivo LEGO Eggman. Di seguito una panoramica di Sonic Superstars tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Caratteristiche

Un classico rivisitato: il platformer d’azione supersonico in 2D a scorrimento laterale amato e conosciuto da tutti è riproposto con grafiche interamente 3D, nuovi poteri e abilità, una nuova ambientazione e nuove modalità di gioco.

Poteri e abilità mai visti: sprigionate il potere dei Chaos Emerald per moltiplicarti, risalire le rapide, rallentare il tempo, scoprire segreti nascosti e altro ancora.

Sonic Superstars verrà lanciato il 17 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.