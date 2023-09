Operation Wolf Returns: First Mission è disponibile su console e PC

Microids è lieta di annunciare che Operation Wolf Returns: First Mission è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. I giocatori che già possiedono Operation Wolf Returns: First Mission VR su PSVR2 o Steam VR potranno accedere gratuitamente alla versione non VR del gioco. Allo stesso modo, chi acquista il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5 o Steam potrà vivere di entrambe le esperienze, sia in realtà virtuale che in modalità tradizionale. Potete vedere il trailer di lancio qui sotto.

Scopri o riscopri Operation Wolf, il gioco arcade cult rilasciato, sviluppato e pubblicato da TAITO nel 1987, che ha lasciato il segno su un’intera generazione di giocatori come uno dei primi giochi sparatutto su binari a scorrimento orizzontale. Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission rimane fedele allo spirito del gioco originale, pur presentando una nuova direzione artistica. I giocatori si ritroveranno trasportati nel mondo dei film d’azione degli anni ’80, grazie a un gameplay interamente incentrato sull’azione non-stop. Nella campagna in solitaria o in coop, vesti i panni di un agente speciale che combatte una nuova organizzazione criminale. Oltre al traffico di armi e droga, l’organizzazione, guidata dal misterioso Generale Viper, ha sviluppato una nuova potente arma. Dopo aver scoperto alcune delle sue basi, i giocatori saranno inviati a smantellare l’organizzazione, distruggere l’arma e liberare gli ostaggi tenuti prigionieri nei campi circostanti. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Caratteristiche del gioco

Il ritorno del gioco arcade cult del 1987!

Nuovo stile artistico

Azione non-stop

Una campagna con sei livelli che può essere giocata da uno o più giocatori

Una modalità sopravvivenza (ondate infinite di nemici)

Un arsenale completo (smg, shotgun, lanciagranate…)

Operation Wolf Returns: First Mission (versione non-VR) è disponibile in versione digitale su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile esclusivamente in versione digitale su Xbox One, Xbox Series e PC.