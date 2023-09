Trust: ecco le novità per muovere i primi passi come Content Creator

Non si diventa veri digital content creator senza i giusti alleati tecnologici. Oltre a tanta creatività, impegno e voglia di fare, servono strumenti di ultima generazione e soluzioni smart che diano forma, colore e animazione al flusso di idee, trasformandole in opere di digital-art uniche. Che siate già content creator o che vogliate diveltarlo, dunque, per dare vita a progetti digitali unici e generare contenuti originali Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, ha selezionato una serie di prodotti di cui non potrete più fare a meno.

Maku+ – Kit streaming 2-in-1 – Utilizzare la ring light: permetterà di scattare foto o registrare video contando sempre su un’illuminazione perfetta. Ideale per i creator, il kit streaming include luce ad anello e green screen per migliorare la tua postazione gaming. Maku permette anche di regolare la tonalità della luce su fredda, calda o neutra, nonché di utilizzare il pratico dimmer a 10 regolazioni per adattarsi perfettamente al mood di ogni tuo video. Il kit Maku è alimentato tramite USB, quindi basta collegarlo al caricabatterie del telefono per iniziare le riprese o lo streaming. È possibile usare la batteria powerbank per portare il kit in viaggio Prezzo: €44,99.

GXT 718 RAYZEE – sedia da gaming pieghevole: Grazie al suo design ripiegabile, Rayzee è pronta prima che la console si sia ancora avviata. Piatto, a 90 gradi e chi più ne ha più ne metta: lo schienale e il poggiatesta

regolabili della sedia offrono tantissime opzioni per giocare in modo comodo e pratico. Con 5 diverse posizioni fra cui scegliere sarà facilissimo trovare l’angolazione ideale! E al termine dell’utilizzo, sarà possibile ripiegarla e metterla via, sotto il letto o nell’armadio. Prezzo: €89,99

MICROFONO PROFESSIONALE CON BRACCIO – GXT 255+ ONYX: Microfono professionale con braccio regolabile, supporto ammortizzato e filtro pop, per produrre suoni nitidi e puliti adatti a tutti. Streaming, podcast, vlog: chi più ne ha, più ne metta. Il pattern di registrazione cardioide del microfono a membrana riduce i rumori di sottofondo, facendo risuonare la voce forte e chiara. Prezzo: €199,99

TEZA – Webcam Ultra HD 4K: per video di qualità con immagini in 4K, Teza offre un campo visivo di 74° e due microfoni integrati. Il treppiede e l’otturatore per la privacy montabile offrono controllo e stabilità. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C in dotazione amplia il

potenziale della webcam, rendendola compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC. Prezzo: €139,99