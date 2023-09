Teufel svela i prodotti per incominciare la stagione autunnale

Con l’arrivo dell’autunno e le giornate che si accorciano inesorabilmente, cresce la voglia di rilassarsi in casa con una bella cena e qualche amico. C’è chi preferisce mettersi ai fornelli, chi si concede un po’ di relax sul divano e chi si diletta con qualche gioco in scatola. Quello che non può di certo mancare è però un sottofondo musicale. Che arrivi dalla radio, dalla soundbar o dall’impianto stereo, Teufel offre diversi device audio di altissima qualità per un relax davvero perfetto.

CINEBAR LUX Surround Ambition “5.1-Set”: per un effetto cinema direttamente a casa la Cinebar LUX con subwoofer e diffusorei regalano un suono surround unico. Per film, musica e videogiochi, questo kit permette di avere bassi profondi e alti scintillanti! Con 12 driver ad alte prestazioni e 9 amplificatori di potenza – questa soundbar diventa in realtà un sistema home cinema quasi completo e in grado di riprodurre in modo sublime anche l’audio ad alta risoluzione. Prezzo €1449,99 ora in offerta a €1399,99 – disponibili nella colorazione Nero e Bianco

CINEBAR ONE+ una soundbar ridotta nelle dimensioni e che si supera già dal primo suono. Grazie a Dynamore Ultra è possibile sperimentare il suono surround virtuale – su TV, PC o notebook. Grazie alla tecnologia DSP intelligente, permette bassi puliti, precisi e che non rimbombano in ambienti di ascolto di piccole e medie dimensioni. Si accende e si spegne automaticamente. Prezzo €399,99 ora in offerta a €349,99 – disponibili nella colorazione Nero e Bianco

Articoli Consigliati Trust: ecco le novità per muovere i primi passi come Content Creator Ecco le novità più importanti svelate alla RazerCon 2023

ULTIMA 40: Questa coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresenta un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. Offre altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza, per livelli elevati e senza distorsioni. ULTIMA 40 è compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV, disponibile anche come set surround. Prezzo €499,99 ora in offerta a €449,99 – disponibili nella colorazione Nero e Bianco

RADIO 3 SIXTY: è la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica), per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire da 90m e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia. Prezzo €349,99 ora in offerta a €279,99 – disponibili nella colorazione Night Black e Sand White.