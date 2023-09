Final Fantasy VII Ever Crisis arriverà su PC

Attualmente disponibile su mobile Android e iOS (qui la nostra recensione), Final Fantasy VII Ever Crisis arriverà anche su PC (Steam).

Square Enix e lo sviluppatore Applibot hanno infatti annunciato che la versione Steam è in fase di sviluppo, e che sarà possibile condividere i dati con la versione mobile. Ulteriori informazioni arriveranno in futuro. Inoltre, si è tenuta la prima trasmissione in diretta in cui sono stati mostrati gli aggiornamenti nel gioco, e che potete vedere in fondo alla notizia. Qui sotto invece il tweet ufficiale che annuncia la versione Steam.

Questa la descrizione del gioco nella versione mobile:

Rivivi i momenti più memorabili di FFVII e vivi il viaggio di un giovane eroe Sephiroth.

Scopri storie classiche e nuove all’interno dell’universo di FFVII presentate in un look in stile retrò combinato con una grafica moderna e splendidamente resa, facilmente accessibile in movimento. Unisci i tuoi personaggi preferiti e personalizza ognuno di essi con equipaggiamenti e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia in singolo o cooperativa.

◆ SCOPRI NUOVE E ORIGINALI STORIE DALL’UNIVERSO DI FINAL FANTASY VII

Scopri la storia mai raccontata prima di un giovane eroe, Sephiroth.

Incontra nuovi personaggi lungo la strada e gioca nei panni di eroi iconici, come Cloud e Zack, nelle trame epiche dell’originale FINAL FANTASY VII e CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- in puntate episodiche.

FINAL FANTASY VII: La storia di Cloud Strife, un agente SOLDIER d’élite diventato mercenario. Cloud presta il suo aiuto a un’organizzazione anti-Shinra: Avalanche, ignaro delle epiche conseguenze che lo attendono. Ancora una volta inizia una storia che segnerà il destino del mondo intero.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-: La storia di Zack Fair, un giovane e promettente agente dell’unità d’élite dell’esercito della Shinra, SOLDIER. La storia si svolge sette anni prima degli eventi di FFVII. Segui la storia dei sogni e dell’onore di Zack e l’eredità che lo lega a Cloud.

L’azione si svolge attraverso i personaggi in un look poligonale dallo stile moderno, ispirato all’originale FFVII.

Anche coloro che sperimentano FFVII per la prima volta possono godersi questo vasto mondo in questa saga epica che ha definito i giochi di ruolo per i giocatori di tutto il mondo!

◆ SISTEMA DI GIOCO EVOLUTO OTTIMIZZATO PER DISPOSITIVI MOBILI CON GRAFICA DI ALTA QUALITÀ

Immergiti in una battaglia basata sui comandi dal ritmo frenetico e magnificamente resa, evoluta da Active Time Battle di FFVII, ora rinnovata per giocare senza problemi su dispositivi mobili con grafica di alta qualità. Le battaglie mettono in risalto i classici elementi RPG di FINAL FANTASY come Abilità, Materia, Evocazioni e Limit Break da batticuore, supportando funzionalità aggiuntive su dispositivi mobili come Auto Mode e Battle Speed ​​che rendono il gioco ancora più divertente da giocare.

◆ COSTRUISCI E PERSONALIZZA LA FESTA DEFINITIVA

Forma una festa dei tuoi personaggi preferiti dai titoli della serie FFVII, come Cloud, Tifa, Aerith, Zack e altri! Vestili con il nuovo equipaggiamento unico di FINAL FANTASY VII EVER CRISIS.

◆ LAVORA CON GLI AMICI in BATTAGLIA COOPERATIVA

Guida il tuo gruppo di amici da tutto il mondo in una battaglia cooperativa fino a 3 membri per sconfiggere insieme potenti boss!

Qui sotto potete vedere la trasmissione su Final Fantasy VII Ever Crisis andata in onda sul canale YouTube Square Enix.