PlayStation Plus: leak dei titoli di ottobre

Generalmente fine mese vuol dire anche leak dei titoli in arrivo sul catalogo PlayStation Plus del mese successivo. Ed oggi, il solito billbil-kun ha svelato un paio di titoli (sui tre), che dovrebbero arrivare ad ottobre per gli abbonati al pacchetto Essential: si tratta di The Callisto Protocol e Farming Simulator 22, che dovrebbero essere disponibili dal 3 ottobre al 6 novembre. Scriviamo “dovrebbero”, ma generalmente il leaker di Dealabs si rivela sempre affidabile.

In attesa di sapere ufficialmente se questi saranno i giochi, e quale sarà il terzo titolo, vi ricordiamo che nel mese di settembre sono arrivati nella line-up di PlayStation Plus Essential, Saints Row, Black Desert – Traveler Edition e Generation Zero. Uno di questi, Saints Row, era stato già svelato dallo stesso leaker qualche giorno prima. Qui sotto il nuovo tweet.

