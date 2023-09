Payday 3: picchi di oltre 220 mila giocatori in contemporanea nel weekend di lancio, nonostante i primi problemi

Starbreeze Studios ha fatto uscire il suo PayDay 3 il 21 settembre per i possessori della Standard Edition dopo un breve periodo di accesso anticipato, e ha dovuto affrontare diversi problemi al lancio: gli errori di matchmaking avevano infatti reso il gioco non disponibile per la maggior parte dei giocatori.

In un recente comunicato stampa, l’amministratore delegato di Starbreeze Tobias Sjögren ha dichiarato: “Siamo delusi dai problemi che i nostri giocatori hanno dovuto affrontare durante il weekend di lancio, ma siamo fiduciosi nel nostro prodotto di base e nella qualità di Payday 3 – e tutti i dati disponibili lo dimostrano. Ci aspetta un lavoro diligente e costante per riconquistare la fiducia della comunità, ma ci impegneremo a fondo per farlo”.

Lo sparatutto cooperativo si è comportato piuttosto bene, raggiungendo 218.250 giocatori contemporanei di picco su tutte le piattaforme. Il totale degli utenti attivi giornalieri ha raggiunto un picco di 1.347.510 giocatori unici, mentre Starbreeze Nebula ha 3.794.172 utenti registrati.

Per quanto riguarda i problemi di matchmaking, Starbreeze ha rivelato che l’infrastruttura “non ha funzionato come previsto e testato. Il software di matchmaking ha riscontrato un errore imprevisto che lo ha reso incapace di gestire il massiccio afflusso di giocatori. Il problema ha causato una situazione irrecuperabile per il partner di matchmaking di terze parti di Starbreeze.

“Una nuova versione del software del server di matchmaking è stata distribuita gradualmente in tutte le regioni, migliorando le prestazioni. Tuttavia, un aggiornamento del software effettuato dal partner nella tarda serata di domenica ha nuovamente introdotto instabilità nell’infrastruttura di matchmaking. Il partner continua a lavorare per migliorare e stabilizzare i sistemi online di Payday 3“.

Inoltre, il global brand director Almir Listo e il lead producer Andreas Häll Penninger hanno tenuto ieri una sessione di domande e risposte su Twitch per rispondere alle preoccupazioni (trascrizione da parte di GameSpot).

Penninger ha dichiarato: “Questo lancio non è andato come previsto. Capiamo che molti di voi sono estremamente frustrati e arrabbiati, e lo siamo anche noi”. Per quanto riguarda la modalità offline, Listo ha dichiarato: “Non possiamo dare una risposta chiara, sì o no, su questo argomento perché sono passati quattro giorni dal lancio. Non avevamo previsto le incredibili difficoltà di accesso che avete avuto”.

Lo studio confermerà la presenza di una modalità offline “non appena possibile”. “Stiamo valutando ogni possibilità per offrire la migliore esperienza possibile”, ha dichiarato Listo. Sebbene stia “lavorando 24 ore su 24” per risolvere i problemi, Listo ha anche chiesto ai fan di essere pazienti, dato che possono “fare solo molto”, visto che siamo agli inizi.

Sebbene poi non sia prevista alcuna modifica al controverso sistema di progressione, il team di sviluppo sta lavorando per renderlo più intuitivo all’interno dell’interfaccia utente. Si stanno inoltre studiando funzionalità come la ridenominazione dei loadout, un pulsante Unready (insieme alla chat testuale e vocale nelle lobby), il supporto per mouse e tastiera su console e il Quick Play. A quanto pare è in arrivo anche una nuova linea di abilità chiamata Transporter per trasportare due borse.

Payday 3 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC, anche tramite Game Pass. Qualora vogliate, a questo link la nostra recensione.